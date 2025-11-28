Sześciometrowe zapadlisko cały czas się powiększa. Ewakuowano mieszkańców

Zapadlisko w Olkuszu Źródło: Kontakt24/ Kiero

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zgłoszenie o zapadlisku przy ulicach Rzemieślniczej i Zielonej w Olkuszu służby dostały w czwartek około godziny 21. Jak przekazał nam kapitan Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, z pobliskiego budynku ewakuowano cztery osoby - nikomu nic się nie stało.

Jak powiedziała policjantka, opadająca ziemia uszkodziła chodnik, latarnię, skrzynkę elektroniczną i ogrodzenie posesji.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zapadlisko w Olkuszu (Małopolskie) Źródło: Kontakt24/ Kiero

Na miejscu są służby

Starsza posterunkowa Agnieszka Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przekazała nam, że zapadlisko jest szerokie na sześć metrów i głębokie na pięć. - Dalej się powiększa - dodała w rozmowie z tvn24.pl.

Zapadlisko w Olkuszu (Małopolskie) Źródło: Kontakt24/ Kiero

Michał Latos, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Olkusz przekazał, że na miejscu jest pogotowie gazowe, które monitoruje sytuację. Nie było potrzeby odcięcia dopływu gazu. Z kolei dwa domy są bez prądu - nad rozwiązaniem problemu pracuje już pogotowie energetyczne.

Latos dodał, że mieszkańcy domu, przy którym doszło do zapadliska sami się ewakuowali i przenieśli do rodziny. Na ten moment nie mogą wrócić do swojego domu.

Na miejscu cały czas pracuje policja. Jest za wcześniej, żeby określić przyczynę zapadliska.

O sprawie jaki pierwsza poinformowała "Gazeta Krakowska".

Zapadlisko w Olkuszu (Małopolskie) Źródło: Kontakt24/ Kiero

