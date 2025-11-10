Logo strona główna
Do przewodu kominowego jednego z domów w Niesułowicach (Małopolskie) wpadła sowa. Uwolnili ją strażacy.

W niedzielę około godziny 17.15 strażacy z Olkusza (Małopolskie) otrzymali nietypowe zgłoszenie. W miejscowości Niesułowice do przewodu kominowego jednego z domów wpadła sowa.

"Z kominka huczało jak od stada duchów". Okazało się, że to sowa w potrzasku. Nagranie
- Dostęp był bardzo dobry przez rewizję, czystkę komina. Strażacy dostali się do sowy, która była uwięziona w środku i bez problemu wydostali ją na zewnątrz. Nie wykazywała żadnych dysfunkcji. Niedługo potem rozwinęła skrzydła i odleciała - powiedział tvn24.pl kapitan Michał Bielach, rzecznik olkuskiej straży pożarnej.

Wszystko wskazuje na to, że uwięziona w przewodzie kominowym sowa to puszczyk.

Komin jak dziupla

Ptak miał wiele szczęścia, że mieszkańcy szybko zorientowali się o jego obecności. W Krakowie inna sowa zimą tego roku spędziła w przewodzie kominowym kilka dni, zanim została odkryta, a następnie wyciągnięta przez strażaków. Zanim wróciła na wolność, kilkadziesiąt godzin spędziła pod opieką fundacji Peruna, zajmującej się pomocą dzikim zwierzętom.

Przedstawiciel fundacji Michał Czuba tłumaczył w rozmowie z tvn24.pl, że tego typu przypadki zdarzają się, gdy sowa myli komin z dziuplą. - Tak jak gołębie nie wiedzą, że w przeciwieństwie do półki skalnej parapet został stworzony przez człowieka, tak samo puszczyk nie rozróżni komina od dziupli. Stąd zdarzają się takie sytuacje - mówił nam ekspert.

