Pożar zakładu wulkanizacyjnego. W środku nocowali pracownicy. Nagranie
Zgłoszenie o pożarze zakładu wulkanizacyjnego przy ulicy Spółdzielczej w Olkuszu, strażacy odebrali o godzinie 5. W połowie hali objętej ogniem znajdowały się stanowiska wymiany opon, w drugiej części stały urządzenia i maszyny.
- Udało nam się obronić budynek biurowy, który bezpośrednio przylegał do tej hali. Nie było osób poszkodowanych. Cztery osoby, pracownicy firmy, zostały ewakuowane z tego budynku biurowego, w którym mieszkali - mówi kapitan Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.
Przyczyna nie jest znana
W akcji uczestniczyło 17 zastępów straży pożarnej. Działania zakończyły około godziny 12.30.
Przyczyna pozaru nie jest na razie znana. Sprawę wyjaśnia policja i biegły z zakresu pożarnictwa.
Źródło: tvn24.pl