Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Pożar zakładu wulkanizacyjnego. W środku nocowali pracownicy. Nagranie

|
Spłonął zakład wulkanizacyjny
Olkusz. Pożar zakładu wulkanizacyjnego
Źródło wideo: Paweł Wąsiel/Olkusz.tv
Źródło zdj. gł.: Paweł Wąsiel/Olkusz.tv
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
17 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem zakładu wulkanizacyjnego w Olkuszu. Budynek całkowicie spłonął. Nikomu nic się nie stało.

Zgłoszenie o pożarze zakładu wulkanizacyjnego przy ulicy Spółdzielczej w Olkuszu, strażacy odebrali o godzinie 5. W połowie hali objętej ogniem znajdowały się stanowiska wymiany opon, w drugiej części stały urządzenia i maszyny.

- Udało nam się obronić budynek biurowy, który bezpośrednio przylegał do tej hali. Nie było osób poszkodowanych. Cztery osoby, pracownicy firmy, zostały ewakuowane z tego budynku biurowego, w którym mieszkali - mówi kapitan Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

Pożar opon w zakładzie wulkanizacyjnym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pożar opon w zakładzie wulkanizacyjnym

SŁUPSK

Przyczyna nie jest znana

W akcji uczestniczyło 17 zastępów straży pożarnej. Działania zakończyły około godziny 12.30.

Przyczyna pozaru nie jest na razie znana. Sprawę wyjaśnia policja i biegły z zakresu pożarnictwa.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
shutterstock_1329967172
Uwaga na internetowy "bank". KNF wydała ostrzeżenie
BIZNES
Ataki na Ukrainę Łuck
Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Rośnie liczba ofiar
Świat
Misja Sawa
"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę
METEO
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Gdzie jest burza? Tu wciąż grzmi
METEO
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix szykuje największe zwolnienia od kilku lat
BIZNES
Spłonął cały kościół i wyposażenie, krzyż ocalał
Pożar w sanockim skansenie. Jest pierwsza opinia biegłego
Rzeszów
imageTitle
Świątek poznała kolejną rywalkę w Wuhanie
Najnowsze
ukraina
Siłą zatrzymywali Ukraińców. Członkowie grup werbunkowych skazani
Świat
Serwal wrócił do właściciela
"Na drzewie siedzi duży, dziki kot". Wezwali policję
Rzeszów
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace tramwajarzy i drogowców. Weekendowe utrudnienia
WARSZAWA
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Ataki w cieśninie Ormuz. Kontenerowiec poszedł na dno, trwa walka o kolejną jednostkę
BIZNES
Pijana 33-latka uszkodziła barierki i próbowała odejść
Rozbiła barierki i uciekła. Miała ponad dwa promile alkoholu
Wrocław
Tak wyglądało wnętrze mieszkania
Weszli ratować zwierzęta. W mieszkaniu odkryli coś jeszcze
Katowice
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tu paliwa są najtańsze. Analiza
BIZNES
Pochmurna jesień
Chłodno, mglisto, pochmurno. Kto może liczyć na to, że się rozpogodzi?
METEO
Pentagon
Anthropic kontra Pentagon. Firma walczy w sądzie
BIZNES
imageTitle
Królowa zdetronizowana. Zaskakująca porażka Sabalenki w Wuhanie
EUROSPORT
Służby na miejscu znalezionego bezzałogowego statku powietrznego w Karwii
Fragmenty polskiego drona na plaży w Karwi. Kilka tygodni po ćwiczeniach
Trójmiasto
Zapadł nieprawomocny wyrok
Burmistrz usłyszał wyrok. Możliwe przedterminowe wybory w gminie
Białystok
Ktoś podszywa się pod pracowników UW
Niepokojące maile na UW. Ktoś podszywa się pod pracowników uczelni
Alicja Glinianowicz
Prezydent Karol Nawrocki i poseł PiS Mariusz Gosek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Nawrocki był w Trybunale Konstytucyjnym
Polska
Podjadanie Lodówka Przekąski shutterstock_2353646589
Jedzenie po kolacji może odbić się na zdrowiu. Są nowe ustalenia
Zdrowie
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz
"Przemocą i groźbą". Ruch prokuratury w sprawie zachowania Bąkiewicza
Polska
Agresywny mężczyzna zatrzymany w galerii (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kierowcę na czerwonym świetle i uciekł. W galerii ukradł nóż
Wrocław
Pędził 129 km/h w terenie zabudowanym. Kontrola policji zabolała
Jechał prawie trzykrotnie za szybko. Ale to nie koniec jego problemów
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk opublikował nagranie. Chodzi o TK
Polska
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Bruksela zaostrza kurs wobec Pekinu
BIZNES
Zegar przed obserwatorium w Greenwich w Londynie. Obserwatorium w Greenwich wyznacza uniwersalny czas koordynowany
27 razy "przyspieszyła" czas na Ziemi. Teraz chcą ją zlikwidować
METEO
Andrzej Domański
Domański i Tusk "sprzedali polski rynek kapitałowy". A jak będzie
Szymon Rębowski
Straty wynoszą około trzech tysięcy złotych
Zniszczył towar w sklepie. W ruch poszły butelki z alkoholem
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica