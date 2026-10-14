Kraków Pożar zakładu wulkanizacyjnego. W środku nocowali pracownicy. Nagranie Filip Czekała |

Olkusz. Pożar zakładu wulkanizacyjnego Źródło wideo: Paweł Wąsiel/Olkusz.tv Źródło zdj. gł.: Paweł Wąsiel/Olkusz.tv

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Zgłoszenie o pożarze zakładu wulkanizacyjnego przy ulicy Spółdzielczej w Olkuszu, strażacy odebrali o godzinie 5. W połowie hali objętej ogniem znajdowały się stanowiska wymiany opon, w drugiej części stały urządzenia i maszyny.

- Udało nam się obronić budynek biurowy, który bezpośrednio przylegał do tej hali. Nie było osób poszkodowanych. Cztery osoby, pracownicy firmy, zostały ewakuowane z tego budynku biurowego, w którym mieszkali - mówi kapitan Michał Bielach, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

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Przyczyna nie jest znana

W akcji uczestniczyło 17 zastępów straży pożarnej. Działania zakończyły około godziny 12.30.

Przyczyna pozaru nie jest na razie znana. Sprawę wyjaśnia policja i biegły z zakresu pożarnictwa.