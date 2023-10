"Widzę naszego lokalnego polityka, jak podejrzanie tankuje paliwo do beczek". Poseł PiS przyłapany na stacji paliw

- Słysząc w mediach, że "paliwo nie zdrożeje", "paliwa nie zabraknie", a wracając z zakupów widzę naszego lokalnego polityka, ministra Jacka Osucha, jak podejrzanie tankuje do beczek w swoim samochodzie paliwo, zapaliła mi się czerwona lampka. Porobiłam zdjęcia, udostępniłam w mediach społecznościowych i tak się to potoczyło. Niech ludzie zweryfikują, czy ktoś tu nas kłamie, czy jednak nie – mówi pani Kamila, autorka zdjęć.

A co na to sam wiceminister? Jacek Osuch w mediach przekonuje, że kupione przez niego paliwo jest przeznaczone do agregatora, który w razie awarii prądu zasila koncentrator tlenu. "Bardzo się cieszę, że w taki i nie tylko w taki sposób mogę pomagać innym, to jest coś złego? Jestem pewien, że Pani, jak też każdy poproszony o pomoc, nie odmówiłby jej" – cytuje polityka Onet. W wiadomościach do dziennikarzy Osuch pisze też o "szukaniu taniej sensacji", jednak nie precyzuje, komu pomaga, tankując 24 litry paliwa.