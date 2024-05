Chłopiec miał problemy z oddychaniem. Policjanci ruszyli od razu. Nagranie

Dwóch dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu (woj. małopolskie) pomogło dotrzeć na czas do szpitala rodzinie z 7-miesięcznym dzieckiem, które potrzebowało pomocy medycznej. Rodzice chłopca umieścili w mediach społecznościowych filmik z eskorty i podziękowania dla funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło 20 maja w Olkuszu. Podczas przejazdu ulicą Sikorka do policyjnego radiowozu podjechał nagle kierowca, prosząc o pomoc w dotarciu do szpitala.

W samochodzie w miejscu pasażera siedziała kobieta, która trzymała kilkumiesięczne dziecko. Chłopczyk miał problemy z oddychaniem i robił się siny. Sytuacja wyglądała poważnie.

Policyjna eskorta w Olkuszu KPP w Olkuszu

Policyjna eskorta do szpitala

"Dzielnicowi bez chwili wahania zaoferowali swą pomoc. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych w bezpieczny sposób eskortowali rodziców z maleństwem do olkuskiego szpitala. Policjanci w trakcie dojazdu skontaktowali się z Dyżurnym olkuskiej komendy i poinformowali go o zdarzeniu, a ten z kolei błyskawicznie zawiadomił szpital. W ten sposób przygotowano personel medyczny do udzielenia natychmiastowej profesjonalnej pomocy" - opisała zdarzenie w komunikacie policja z Olkusza.

Młodszy aspirant Wojciech Dym i młodszy aspirant Kamil Lisowski pomogli rodzinie z 7-miesięcznym dzieckiem KPP w Olkuszu

Podziękowania od rodziców

Rodzice małego chłopca opublikowali w mediach społecznościowych filmik z policyjnej eskorty i podziękowali funkcjonariuszom. "Chcielibyśmy dziś bardzo, ale to bardzo podziękować funkcjonariuszom policji, którzy eskortowali nas do szpitala z dzieckiem potrzebującym pilnej interwencji medycznej. Jesteście wielcy! Słowa nie wyrażają naszej wdzięczności. Podziękowania także kierujemy do obsady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, szpital Olkusz, a także do dyspozytora 112" - napisali rodzice 7-miesięcznego chłopca.

