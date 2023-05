Samochód odbił się od muru i przewrócił na bok. Kierowca walczy o życie

Kierowca walczy o życie, do szpitala trafił również pasażer - to skutek groźnego wypadku, do którego doszło w niedzielę wieczorem w Oksie niedaleko Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie). Samochód, którym jechali, wypadł z trasy, uderzył w ogrodzenie i wpadł do rowu, przewracając się na bok.