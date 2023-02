Nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał w quada. Ranny 21-latek trafił do szpitala

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w miejscowości Okonin na Podkarpaciu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń mundurowych, kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wjechał w quada. 21-latek, który nim kierował, trafił do szpitala.

Do wypadku doszło we wtorek (21 lutego) na drodze wojewódzkiej nr 986 w miejscowości Okonin w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Około godziny 18:30 dyżurny ropczyckiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o tym, że doszło tam do zderzenia osobówki z quadem.