Pojechali na jazdę próbną, ciągnik przewrócił się i dachował. W kabinie było trzech mężczyzn

Cyklon Gabrielle przeszedł przez Nową Zelandię. W czwartek liczba ofiar śmiertelnych żywiołu wzrosła do sześciu, a to najprawdopodobniej nie koniec. Tysiące mieszkańców północnej części kraju wciąż nie ma dostępu do prądu, a w wielu miejscach drogi i mosty zostały całkowicie zmyte.