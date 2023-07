Pijany zabrał szefowi samochód, prawie doprowadził do wypadku i uszkodził ogrodzenie. Nagranie

czytaj dalej

Rosja wykorzystuje gry wideo, by promować własną propagandę i osłabiać argumenty Zachodu oraz Ukrainy broniącej się przed rosyjską inwazją zbrojną - napisał "New York Times" w opublikowanej w niedzielę analizę. Według amerykańskiego dziennika Moskwa używa do tego między innymi takich popularnych gier jak "Minecraft" i "World of Tanks".