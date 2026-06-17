Kraków Wyrok dla 80-latka za zabójstwo brata. Tragedia rozegrała się przed przychodnią Michał Malinowski |

Wyrok za zabójstwo na Nowym Świecie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Między mężczyznami doszło do kłótni na tle rodzinnym na parkingu przed lokalną przychodnią. W pewnym momencie 79-letni wówczas mężczyzna wyciągnął twarde narzędzie, którym zadał kilkanaście uderzeń w głowę 84-letniemu bratu. Poszkodowany został zabrany do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączy zapadł właśnie wyrok w tej sprawie. Sąd skazał mężczyznę na 12 lat więzienia i przymusową terapię. Wyrok nie jest prawomocny.

- Zachowanie oskarżonego polegało na tym, że zadał kilkanaście uderzeń w głowę twardym, nieustalonym narzędziem. Spowodował obrażenia, które skutkowały zgonem pokrzywdzonego - mówi sędzia Bogdan Kijak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Jak dodał w rozmowie z tvn24.pl, mężczyzna działał w warunkach ograniczonej poczytalności.