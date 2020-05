Zwolniona położna nie wróci do pracy. "Warunki wywołały moje oburzenie"

Położna z Nowego Targu (Małopolska) alarmowała w mediach społecznościowych, że w szpitalu, w którym pracuje, brakuje środków ochronnych. Została zwolniona. Teraz dostała propozycję, by wrócić do pracy, jednak warunki, jakie jej postawiono, są dla kobiety nie do zaakceptowania.

Położna: warunki mnie oburzyły

- Miałam przyznać się do tego, że kłamałam i że post był nieprawdziwy, że dyrekcja w okresie pandemii zapewniała pełne środki ochronne i że były one certyfikowane. To wywołało moje mocne oburzenie, bo wiemy, jak to teraz wygląda z tymi środkami ochrony osobistej i z ich certyfikatami. W związku z tym podpisywanie się pod tym, że produkt był certyfikowany, chociaż ja na oczy nie widziałam żadnego certyfikatu, byłoby kompletnym absurdem – tłumaczy Piżanowska.