Kraków

Promuje swój ośrodek pobliską rzeką. Został skazany za jej zatruwanie

Biały Dunajec
Kontrola ośrodka wypoczynkowego w Nowym Targu (wiosna 2022 roku)
Źródło: WIOŚ w Krakowie
Właściciel ośrodka wypoczynkowego w Nowym Targu (Małopolskie) został prawomocnie skazany za zanieczyszczanie Białego Dunajca. Z położonego przy rezerwacie przyrody kompleksu przez co najmniej pięć lat płynęły ścieki, zawierające substancje ropopochodne. Przeciwko Mirosławowi W. toczy się jeszcze drugie postępowanie.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał w środę Mirosława W., właściciela ośrodka wypoczynkowego w Nowym Targu, za winnego zanieczyszczania środowiska. Wyrok jest prawomocny.

Przedsiębiorca został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. W tym czasie mężczyzna będzie zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów o ochronie środowiska. Jeśli tego nie zrobi, może trafić do więzienia. Mirosław W. ma też zapłacić 15 tysięcy złotych grzywny i nawiązkę w wysokości 40 tysięcy złotych na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sąd utrzymał tym samym wyrok, który zapadł jesienią ubiegłego roku przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu. Odwołał się od niego obrońca właściciela ośrodka.

Biały Dunajec
Źródło: Shutterstock

Co najmniej pięć lat trucia

Jak powiedział tvn24.pl sędzia Dominik Skoczeń z Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, przedsiębiorca zanieczyszczał środowisko od 2017 do 2022 roku.

Kościelne dzwony biją za głośno. Kazali je ściszyć

Kościelne dzwony biją za głośno. Kazali je ściszyć

Katowice
Nowe informacje w sprawie "odpadowego rekina"

Nowe informacje w sprawie "odpadowego rekina"

Filip Folczak

- Zanieczyszczał wodę i ziemię, poprzez odprowadzanie ścieków bytowych i wysokoobciążonych ścieków zawierających substancje ropopochodne bezpośrednio do gruntu, w takich ilościach, że mogło to zagrozić życiu i zdrowiu człowieka - przekazał sędzia Skoczeń. Dodał, że ścieki mogły też "spowodować istotne obniżenie jakości wody i powierzchni ziemi, a także doprowadzić do powstania zanieczyszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach".

Kontrola ośrodka wypoczynkowego w Nowym Targu (wiosna 2022 roku)
Kontrola ośrodka wypoczynkowego w Nowym Targu (wiosna 2022 roku)
Źródło: WIOŚ w Krakowie

To jednak nie koniec kłopotów Mirosława W. Pod koniec 2024 roku do sądu wpłynął kolejny akt oskarżenia przeciwko niemu. Prokuratura ponownie oskarżyła go o zanieczyszczanie środowiska w znacznych rozmiarach, tym razem od kwietnia 2022 do marca 2023 roku. Przedsiębiorcy grozi do 10 lat więzienia. Sprawą ma zająć się Sąd Rejonowy w Nowym Targu, ale jak dotąd nie wyznaczono daty rozprawy.

Nieczystości z kompleksu wypoczynkowego, położonego tuż przy rezerwacie Bór na Czerwonem, trafiały między innymi do rzeki Biały Dunajec. Ścieki leciały wartkim strumieniem przez zakopaną pod ziemią rurę.

Kontrola ośrodka wypoczynkowego w Nowym Targu (wiosna 2022 roku)
Kontrola ośrodka wypoczynkowego w Nowym Targu (wiosna 2022 roku)
Źródło: WIOŚ w Krakowie

Tymczasem właściciel ośrodka, obejmującego między innymi dom weselny, na swojej stronie internetowej chwali się urokliwą lokalizacją obiektu w otoczeniu natury, wskazując na bliskość rezerwatu i rzeki.

Mówił, że nie odprowadza toksycznych ścieków "gdziekolwiek"

O sprawie pisaliśmy po raz pierwszy w 2023 roku. Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha mówił nam wtedy, że władze miasta już w 2017 roku otrzymywały pierwsze sygnały od spacerowiczów. Według ich relacji z restauracji lała się śmierdząca ciecz.

Zielona trucizna w rzece. Wiadomo, skąd pochodzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zielona trucizna w rzece. Wiadomo, skąd pochodzi

Łódź

- Przedsiębiorca informował nas wtedy, że jest w trakcie realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Deklarował, że do czasu jej ukończenia gromadzi ścieki w szczelnym zbiorniku i wywozi je w bezpieczne miejsce. Kontrole wykazały, że zbiorniki przeciekały. Z kolei oczyszczalnia powstała, ale ścieki z niej odprowadzane nie spełniały wymogów zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym, dlatego zostało ono cofnięte przez Wody Polskie, a inwestor otrzymał nakaz rozbiórki instalacji - mówił nam samorządowiec.

Kontrola ośrodka wypoczynkowego w Nowym Targu (wiosna 2022 roku)
Kontrola ośrodka wypoczynkowego w Nowym Targu (wiosna 2022 roku)
Źródło: WIOŚ w Krakowie

Mirosław W. nie miał sobie w tej sprawie nic do zarzucenia i przekonywał w odpowiedzi na pytania tvn24.pl, że nigdy nie odprowadzał "gdziekolwiek" żadnych odpadów ropopochodnych do środowiska. Przedsiębiorca przekonywał nas w 2023 roku, że podczas pandemii COVID-19 jego działalność była zamknięta, przez co rozruch oczyszczalni "nie był możliwy ze względu na brak ścieków". To wtedy pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z instalacji miało być cofnięte, jak tłumaczył W., "ze względu na brak możliwości sprawdzenia, czy oczyszczalnia będzie prawidłowo funkcjonować".

Urzędnicy przeczyli tej wersji, wskazując, że oczyszczalnia ścieków była "eksploatowana niewłaściwie".

Zgłoszeń już nie ma

Nowotarscy urzędnicy mieli nadzieję, że zgłoszenia do prokuratury "definitywnie zakończą proces degradacji środowiska w rejonie rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem objętego m.in. Międzynarodową Konwencją Ramsarską".

Rezerwat ten to jeden z zaledwie 19 obszarów w Polsce chronionych Konwencją Ramsarską, której celem jest zachowanie w jak najlepszym stanie obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym. Ranga Boru na Czerwonem została w tym dokumencie zrównana choćby z ujściem Wisły, polodowcowymi stawami Tatrzańskiego Parku Narodowego czy z sześcioma parkami narodowymi. Jest to też jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce - został ustanowiony w 1925 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Budują gniazda z niedopałków. Dzięki temu ich pisklęta są zdrowsze

Budują gniazda z niedopałków. Dzięki temu ich pisklęta są zdrowsze

METEO
Żółwie noszą na sobie ślady zmian zachodzących w oceanach

Żółwie noszą na sobie ślady zmian zachodzących w oceanach

METEO

Czy nielegalny proceder udało się powstrzymać? Jak powiedziała tvn24.pl dr inż. Paulina Dembska-Sięka, kierowniczka referatu ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta Nowy Targ, od 2023 roku nie było potwierdzonych zgłoszeń dotyczących nieczystości w pobliżu ośrodka Mirosława W.

- W 2024 roku odbyła się kontrola planowa tego obiektu. Obecnie nie ma tam przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast jest zbiornik bezodpływowy. Kontrola wykazała, że oddana ilość ścieków pokrywa się w 90 procentach z ilością pobranej wody - powiedziała Dembska-Sięka. Na tej podstawie można wnioskować, że ścieki nie są już odprowadzane do gleby i cieków wodnych. Właściciel został jednak pouczony o obowiązku przeprowadzenia przeglądu szczelności, bo na czas kontroli nie był on aktualny. Następna kontrola ma nastąpić w tym roku.

Magdalena Gala, rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, poinformowała, że w ostatnim czasie "nie było zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń" pochodzących z ośrodka w Nowym Targu. Firma była po raz ostatnio kontrolowana przez WIOŚ w 2022 roku.

Czytaj także:
Atak z nożem na matkę i brata. 17-latka stanie przed sądem (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć na plaży. Prawomocne uniewinnienie
Szczecin
imageTitle
Anita Włodarczyk żegna tatę. "Byłam w drodze do Ciebie"
EUROSPORT
Donald Tusk - Posiedzenie Rządu
Nadzwyczajne posiedzenie rządu. Tusk: paliwa nie zabraknie
Polska
Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa
Przyjechali do pożaru. Dym wcale nie był dymem
METEO
Dubaj
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje
BIZNES
15 min
pc
Donald Trump złamał własną obietnicę. "Płaci za to cenę"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnym województwie
METEO
Michał Wójcik: 100 tysięcy bezrobotnych więcej. "Nie doczytał"
Wójcik: 100 tysięcy bezrobotnych więcej. "Nie doczytał"
Gabriela Sieczkowska
Prezydent Angoli Joao Lourenco i aktor i producent Will Smith
Spotkał się z prezydentem Angoli. Złożył mu nietypową propozycję
Kultura i styl
imageTitle
Amerykański sąd zareagował na pozew ukraińskiej tenisistki
EUROSPORT
imageTitle
Wizy zagrożeniem dla mundialu? Media: FIFA naciska na administrację Trumpa
Najnowsze
Zderzenie z radiowozem w Mysiadle
Zderzenie z radiowozem na sygnale. Poszkodowani dwaj policjanci
WARSZAWA
zlobek shutterstock_1419940547
15-miesięczny chłopiec miał sam opuścić żłobek
Opole
Bruce i Marlene Willis (2006)
Matka Bruce'a Willisa gwiazdą posterunku policji. Przychodzi tam od 22 lat
Kultura i styl
imageTitle
Niesamowity finisz meczu. To zdarza się rzadko
EUROSPORT
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
NFZ planuje cięcia. Co czeka pacjentów z chorobami serca i jelit?
Piotr Wójcik
Donald Tusk
Tusk: będzie zysk, będzie o czym rozmawiać
BIZNES
Trzebnica (woj. dolnośląskie)
Burmistrz Trzebnicy z zarzutami i zawieszony w pełnieniu obowiązków
Wrocław
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Czeka nas sporo zawirowań w pogodzie
METEO
imageTitle
Reprezentant Polski w finale mistrzostw świata. Malinin idzie po swoje
EUROSPORT
shutterstock_596753648
USA znoszą sankcje na białoruskie firmy
BIZNES
DO OSTATNIEGO ODDECHU_ZWIASTUN 01
Co godzinę uśmierca 900 osób. Nowy film Ewy Ewart o "cichym zabójcy"
Świat
Mężczyzna trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy
Blisko 7 milionów Polaków na SOR-ach. Ratownicy też interweniują częściej
Zdrowie
Kierował porsche, które nie było jego (zdjęcie ilustracyjne)
W jedną noc "zdobył" 36 punktów, prawo jazdy miał od 17 dni
Lubuskie
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent "pilnie oczekuje na ustawę"
Polska
Antena statek GPS
Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie
BIZNES
Kierowca został ukarany dwoma mandatami w dwa dni
Dwa mandaty w dwa dni na ponad pięć tysięcy złotych za jazdę niesprawnym autem
WARSZAWA
Transparent na meczu Lecha Poznań z Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Tusk o "lex kibic" i wecie "zaskakującym dla wszystkich"
Polska
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać
BIZNES
1 godz 7 min
pc
"Do ostatniego oddechu". Co godzinę na świecie brudne powietrze zabija 900 osób
NOWY FILM EWY EWART

