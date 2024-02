Wjechali w drzwi autem terenowym i wynieśli towar z lombardu. Nagranie

Auto wjeżdża w drzwi z taką siłą, że te się od razu otwierają. Po chwili do środka wbiega dwóch mężczyzn i zaczyna wynosić rzeczy. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu, zainstalowane w lombardzie w Nowym Targu (woj. małopolskie). Nagranie zostało upublicznione. Policja szuka sprawców.

Do napadu doszło w sobotę, 3 lutego, po godzinie 3 w nocy w Nowym Targu. Jak widzimy na nagraniu uodstępnionym przez właściciela lombardu, zaczęło się od tego, że samochód terenowy wjechał w drzwi lokalu. Z takim impetem, że te od razu się otwierają.

Po chwili do środka wbiega mężczyzna, który zaczyna pakować towary do torby. Za nim pojawia się drugi. Ma w ręku siekierę, którą niszczy witrynę wewnątrz lombardu i wchodzi do drugiego pomieszczenia. Mężczyźni pakują łupy i odjeżdżają. Akcja trwa niecałe trzy minuty.