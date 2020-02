Skrzywdzeni ministranci i lektorzy. Ruszył proces księdza oskarżonego o pedofilię

Skrzywdzeni ministranci i lektorzy

"Tutaj ksiądz jest autorytetem"

Pełnomocnik części pokrzywdzonych mec. Artur Nowak na sądowym korytarzu powiedział, że co do 11 czynów pedofilskich sprawa się nie przedawniła i "co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, że ofiar tak naprawdę jest więcej, tylko że u nas nie ma takiej kultury obywatelskiej, żeby o tym mówić" – przekonywał prawnik.