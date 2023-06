Prokuratura przesłuchuje personel szpitala, w którym zmarła 33-letnia ciężarna

Śmierć kobiety w szpitalu w Nowym Targu. Śledztwo prokuratury

Przesłuchania zaplanowano na co najmniej kilka dni, odbędą się także w przyszłym tygodniu. Mają one związek ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Do tej jednostki zostało ono przekazane z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu , która zajmowała się sprawą jako pierwsza.

Ustalenia rzecznika praw pacjenta i oświadczenie szpitala

Po doniesieniach medialnych swoje postępowanie wyjaśniające z urzędu wszczął również Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. W poniedziałek informował on, że "doszło do naruszenia praw pacjentki, doszło do naruszenia prawa do udzielania świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również w zakresie naruszenia prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny wobec tego pacjenta, a również stwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci nierzetelnego jej wypełniania i braków w dokumentacji".