Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Laser wycelowany w samolot. Dziewięciolatka odwiedziła policja

Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Nowy Targ (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Dziewięcioletni chłopiec celował zielonym laserem w kokpit samolotu nad Nowym Targiem (Małopolska). Władze lotniska podkreślają, że było to "poważne zagrożenie" dla załogi. Do mieszkania, w którym chłopiec bawił się laserem, zapukała policja.

O sprawie poinformowały w piątek późnym wieczorem władze lotniska Nowy Targ. Jak czytamy we wpisie w mediach społecznościowych, podczas szkolenia samolotowego prowadzonego po zmroku, w kierunku pilotów została skierowana wiązka lasera, która "mogła ich oślepić". Zielone światło pochodziło z jednego z bloków mieszkalnych.

Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Źródło: Facebook/Lotnisko Nowy Targ

Sprawa trafi do sądu

Sprawa została przekazana policji. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, z którego wcześniej kierowano wiązkę lasera.

"W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili sprawcę - okazał się nim dziewięcioletni chłopiec. Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego w Nowym Targu, a laser został zabezpieczony do dalszego postępowania" - poinformowała w komunikacie małopolska policja.

"Zagrożenie dla zdrowia i życia załogi"

Władze nowotarskiego lotniska podkreśliły, że kierując wiązkę lasera w stronę samolotu można skutecznie oślepić pilota i doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oślepiał laserem pilotów. Powiedział dlaczego

Oślepiał laserem pilotów. Powiedział dlaczego

Poznań
Tak wygląda wiązka lasera oślepiająca pilota samolotu

Tak wygląda wiązka lasera oślepiająca pilota samolotu

Wrocław

"Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, podczas której postronne osoby dla zabawy celują laserem w kokpit samolotu. Niestety osoby te nie zdają sobie sprawy, że używanie lasera w rejonie lotniska stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, a także dla zdrowia i życia załogi" - czytamy we wpisie zamieszczonym na stronie lotniska.

Oślepienie może też trwale uszkodzić wzrok pilota. Władze lotniska przypomniały, że w 2019 roku w Warszawie oślepiony wiązką lasera lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego doznał "poważnego uszkodzenia siatkówki oka".

Laser wycelowany w śmigłowiec LPR. Dostałem pierwszy strzał oczy
Laser wycelowany w śmigłowiec LPR. "Dostałem pierwszy strzał w oczy" (23.09.2019)
Źródło: Fakty TVN

Władze lotniska i małopolscy policjanci przypomnieli, że za kierowanie wiązki lasera w stronę pilota grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia do roku. W przypadkach, gdy stwierdzone zostanie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, kara jest już dużo wyższa i może skończyć się pozbawieniem wolności na nawet osiem lat. "Laser to nie zabawka - może kosztować czyjeś życie" - podkreślili policjanci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Lotnisko Nowy Targ

Udostępnij:
TAGI:
Nowy TargPolicjasamolotydzieckodzieci
Czytaj także:
imageTitle
Długo na to czekał. Przebudzenie Polaka i pierwszy gol
EUROSPORT
Zaginiona Olga Łuczyńska
Powiedziała, że jest na wakacjach. Ślad się urwał. Olga zaginęła 26 lat temu
Alicja Glinianowicz
Kenya
Masa ziemi osunęła się na domy. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Dobre relacje to dobre życie
Jak budować dobre relacje - ze sobą i z innymi?
Anna Bielecka
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
"Uważajmy w tych okolicach, które wydają nam się znajome"
Polska
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Hamas przekazał kolejne szczątki. Izrael: nie należą do zakładników
Świat
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Wykradziono dane tysięcy klientów. Ostrzeżenie
BIZNES
Interwencja straży miejskiej w Wilanowie
Groził pobiciem i podpaleniem mieszkania. Zaatakował strażników miejskich
WARSZAWA
imageTitle
Niecodzienny mecz NBA. Zagrają w Dia de los Muertos
EUROSPORT
imageTitle
Cash skoncentrowany na kadrze. "Jesteśmy w dobrej sytuacji"
EUROSPORT
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Były duże kłopoty z płatnościami. "Atak typu DDoS"
BIZNES
Cmentarz Centralny w Szczecinie
Polacy ruszyli na cmentarze. Tłumy i kwesty na ratowanie zabytków
Szczecin
Napadli na seniora i ukradli kosztowności. Straty sięgają 2 mln złotych
Weszli do domu 85-latka, straty oszacowano na dwa miliony złotych. Są zarzuty
Katowice
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
METEO
Kadr Na Kino 1.11.2025
Polski film o wampirach, finansowe tarapaty reżysera i apel Billie Eilish
KADR NA KINO
Wybuch rurociągu paliwowego pod Moskwą
"Cios" w armię Putina pod Moskwą
Świat
Magda Łucyan
"Nie możemy przestać, nawet jeżeli czasem czujemy, że i nas ta tematyka przytłacza"
Polska
Policja opublikowała rysopis podejrzewanego
Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Beenhakker, Brychczy, Jota. Ich stracił sport
EUROSPORT
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Czołowe polskie biuro podróży celem hakerów. "Ważna informacja"
BIZNES
Społeczny opiekun cmentarza ewangelickiego w Strykowie sam kosi trawę, wycina zarośla i odnawia nagrobki
Społeczny "drugi burmistrz" kosi trawę, wycina zarośla i odnawia nagrobki
Piotr Krysztofiak
"Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców"
Polscy myśliwi i nosorożce, walka z DDA, czy rynek muzyczny w Polsce. To i więcej w TVN24+
Polska
Imitator celu powietrznego znaleziony na plaży w Ustce
"Ćwiczebny dron wojskowy" znaleziony na plaży w Ustce
Trójmiasto
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
METEO
imageTitle
Świątek zrobiła coś, czego nie dokonał nikt od 24 lat. Teraz czas na triumfy w Rijadzie
EUROSPORT
Ruch w rejonie Starych Powązek
Od rana ruch na warszawskich cmentarzach
WARSZAWA
imageTitle
Donczić wrócił z hukiem. Jordan byłby dumny z Bulls
EUROSPORT
Tragiczna śmierć siedmiolatka w Zdunach
Wypadek podczas Halloween. Nie żyje siedmiolatek
Poznań
Rodzice walczą o szkołę w Wiączyniu Dolnym
Chcą zlikwidować szkołę, bo Polska się zbroi
Ewa Wagner
Cmentarze
Ich popularność rośnie. "Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie ze sprzedaży"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica