Małopolskie szpitale przyjmują chorych ze Słowacji

Szpitale w Nowym Targu i Gorlicach (Małopolska) zobowiązały się do przyjęcia pacjentów chorych na COVID-19 ze słowackich szpitali. Pierwsza taka osoba już trafiła do polskiej placówki.

Na razie wiadomo o dziesięciu pacjentach, którzy mają trafić do szpitali w Polsce. Sześcioro z nich zostanie umieszczonych w Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalu w Nowym Targu, pozostali w szpitalu w Gorlicach. Tam też we wtorek przed godziną 10 trafiła pierwsza słowacka pacjentka. Stan kobiety jest stabilny, jednak pacjentka jest podpięta do respiratora. - 53-latka trafiła do nas dzisiaj ze szpitala w Preszowie. Kobieta przechodzi badania lekarskie, jest podpięta do respiratora. Jej stan jest stabilny - powiedziała we wtorek Jolanta Malinowska-Pietrachowicz, dyrektor ds. medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Jak mówi Marian Świerz, dyrektor gorlickiego szpitala, placówka ma 49 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem, sześć łóżek respiratorowych i sześć dla pacjentów obserwowanych. Szpital w Nowym Targu ma 18 miejsc, w tym sześć do intensywnej terapii, zarówno dla polskich, jak i dla słowackich pacjentów.

Kolejni pacjenci

53-latka to pierwsza i na razie jedyna pacjentka ze Słowacji w polskim szpitalu. Zgodnie z informacjami dyrekcji gorlickiej placówki, jeszcze najprawdopodobniej dzisiaj, do lecznicy przewieziony zostanie drugi pacjent z Preszowa - ok. 70-letni mężczyzna, także w stanie stabilnym.

Do szpitali na południu Polski mają trafiać pacjenci, którzy wymagają podpięcia do respiratora. Zgodnie z informacjami biura prasowego wojewody małopolskiego, we wtorek do szpitali może zostać przyjętych łącznie czterech słowackich pacjentów - trzech do Gorlic i jeden do Nowego Targu.

W transport chorych ze Słowacji zaangażowana ma być straż graniczna. Według jej informacji, 53-latka z Preszowa przewieziona została rano przez przejście Konieczna-Becherov.

Autor:wini

Źródło: TVN24 Kraków / PAP