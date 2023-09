Mieszkańców obudził dźwięk pił i padających drzew. Urzędnicy zapowiadają zawiadomienie policji

Bez uprzedzenia i uzgodnienia tego z mieszkańcami wycięto drzewa przy skarpie - alarmuje grupa nowosądeczan. Urzędnicy zapowiadają zawiadomienie o sprawie policji, ponieważ mogło dojść między innymi do naruszenia gniazd chronionych ptaków w okresie lęgowym.

- Obudziliśmy się w rzeczywistości, która nie do końca nam odpowiadała. Bez żadnej informacji, bez uprzedzenia, były na naszych oczach wycinane drzewa. Oczywiście interweniowaliśmy u panów, którzy dokonywali tej wycinki, niestety nie otrzymaliśmy żadnej informacji. Od pana zarządzającego tą wycinką dowiedzieliśmy się, że dokumenty dostępne są pod bliżej nieznanym nam adresem. Jak sprawdziliśmy później, ten adres to dom prywatny wystawiony na sprzedaż – relacjonuje Monika Kolasa, mieszkanka jednej z posesji, przy których wycinano drzewa.

Pytania do PKP

Wycinka jest jednym z etapów budowy linii kolejowej Nowy Sącz-Chabówka, która połączy miasto między innymi z Krakowem. Dlatego mieszkańcy zwrócili się do kolei.

Kolasa twierdzi, że niektóre domy już się osuwają. – To są zabytki. Dom, w którym ja mieszkam, to dom z lat 30., który był projektowany przez bardzo znanego sądeckiego architekta. Pan powiedział, że jakikolwiek plan budowy (muru oporowego) jest zaplanowany na za 30 miesięcy – relacjonuje kobieta.

Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK S.A. , cytowana przez "Gazetę Krakowską", zapewniła, ze "wszystkie pracy zostały wykonane zgodnie z procedurami". "Wszystkie prace odbywają się zgodnie z umową z 11 maja br. oraz na podstawie decyzji, wydanej przez Wojewodę Małopolskiego - o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z 3 czerwca 2022 r, która decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z 23 maja br. stała się ostateczna. Decyzja lokalizacyjna pozwala na zajęcie terenu pod inwestycje lub też na wykonywanie prac na gruntach prywatnych, lecz dzieje się to za odszkodowaniem ustalanym również przez wojewodę" - przekazała Szalacha.

"Doszło do naruszenia gniazd"

- Niestety, posiadamy materiały, które świadczą o tym, że doszło tam do naruszenia gniazd. Jeśli chodzi o sytuację z ptakami, to możemy się domyślać, co się stało – powiedział Piotr Lechowicz, radny województwa małopolskiego.