Nowy Sącz Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1 marca w Poznaniu trzech mężczyzn poznało 46-latka. Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących ich relacji - wiadomo jednak, że niedługo po spotkaniu mężczyzna ten został przez nich przewieziony do Nowego Sącza. Tam miał być przetrzymywany w lokalu bez możliwości swobodnego poruszania się.

"Wzbudzając w 46-latku poczucie strachu, oraz odurzając go substancją psychotropową, zmusili mężczyznę do wzięcia kredytu w kwocie 20 tysięcy złotych, a następnie przekazania im pieniędzy" - przekazała w komunikacie prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Zatrzymani przed oddziałem banku

2 marca cała czwórka pojawiła się w banku. Domniemani porywacze zostawili jednak 46-latka samego w placówce. Mężczyzna poinformował pracownicę banku, że został zmuszony do zaciągnięcia kredytu.

"Kobieta natychmiast zaalarmowała funkcjonariuszy policji, którzy przed budynkiem banku zatrzymali trzech mężczyzn" - poinformowała Rataj-Mykietyn.

Jak przekazała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury, zatrzymani mężczyźni w wieku od 23 do 39 lat usłyszeli zarzuty "bezprawnego pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz udzielania substancji psychotropowej". Jeden z nich usłyszał też zarzut posiadania narkotyków.

Podejrzani nie przyznali się i złożyli wyjaśnienia, które mają teraz być weryfikowane. Po przesłuchaniu prokurator zwrócił się do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. Sąd przychylił się do tej prośby, a podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD