Kraków Ścigali się, zginął pieszy. Sąd odmówił aresztowania Oprac. Anna Winiarska |

Śmiertelny wypadek w Nowym Sączu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: brd24.pl

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Decyzję podjął w środę nowosądecki sąd. Jak poinformowała tamtejsza Prokuratura Okręgowa, według rozstrzygnięcia na obecnym etapie śledztwa zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, jednak według sądu dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wystarczające będą środki wolnościowe.

Nielegalny wyścig

Chodzi o nielegalny wyścig samochodowy ulicami Nowego Sącza, podczas którego 3 października zginął 50-letni pieszy. Wcześniej sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec 21-letniego kierowcy Volkswagena, któremu prokuratura zarzuciła spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz udział w nielegalnym wyścigu.

Według ustaleń śledztwa 3 października około godz. 17.30 21-latek, uczestnicząc w nielegalnym wyścigu ulicami Nowego Sącza, poruszał się z prędkością nie mniejszą niż 120 km/h. Na przejściu dla pieszych potrącił 50-letniego mężczyznę, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu.

Kierowca był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań toksykologicznych. Na miejscu wypadku, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu badania i rekonstrukcji wypadków drogowych.

Znaleźli drugiego kierowcę

Na podstawie zeznań świadka i zapisów monitoringu śledczy ustalili drugiego kierowcę, który miał uczestniczyć w wyścigu. Jest nim 20-letni mieszkaniec Sądecczyzny, kierujący BMW. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w nielegalnym wyścigu ulicami Nowego Sącza. Nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane w toku postępowania.

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21-letni kierowca Volkswagena przyznał się do potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił składania wyjaśnień i odpowiadania na pytania. Wyraził natomiast skruchę oraz wolę przeproszenia rodziny zmarłego.

Obaj mężczyźni nie byli wcześniej karani sądownie za przestępstwa. W przeszłości byli natomiast karani mandatami za wykroczenia drogowe, w tym za przekroczenie prędkości.

Prokurator Justyna Rataj-Mykietyn o wypadku w Nowym Sączu Źródło: TVN24