Iwona Mularczyk, kandydatka na prezydentkę Nowego Sącza i żona posła Arkadiusza Mularczyka, złożyła do Państwowej Komisji Wyborczej skargę w tej sprawie. O podjętych krokach poinformowała we wtorek na konferencji prasowej kandydatów do rady miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości.

- Złożyliśmy skargę do Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie stosowania prawa wyborczego przez prezydenta Nowego Sącza. Takiej sytuacji jak w Nowym Sączu nie ma w innych miastach czy gminach. Udostępnienie jedynie czterech tablic ma charakter zupełnie symboliczny i stanowi oczywistą dyskryminację opozycyjnych do władzy miasta komitetów wyborczych - poinformowała Mularczyk. Według kandydatki zagrożony jest uczciwy proces wyborczy w Nowym Sączu.

Złożyli zapytanie do prezydenta

- Dotychczas na terenie miasta Nowego Sącza wszystkie komitety wyborcze miały możliwość bezpłatnego korzystania z 95 tablic miejskich. Przed rozpoczęciem kampanii wyborczej prezydent Ludomir Handzel wydał skandaliczne zarządzenie, w którym usunął jeden z ustępów do regulaminu wprowadzając takie zmiany, że niestety komitety wyborcze zostały praktycznie całkowicie pozbawione możliwości umieszczania na tablicach ogłoszeniowych należących do miasta swoich materiałów wyborczych. 5 marca prezydent poinformował komitety wyborcze, że mogą zamieszczać informacje o swoich kandydatach na czterech tablicach ogłoszeniowych w Nowym Sączu - zauważyła Mularczyk.

"Burza w szklance wody"

"Materiały komitetów wyborczych były umieszczane indywidualnie i zupełnie chaotycznie na tablicach ogłoszeniowych, co spotykało się z krytyką ze strony mieszkańców, którzy zauważali, że brakuje im informacji o ważnych wydarzeniach, gdyż były one przysłonięte przez banery niektórych komitetów wyborczych, jak pokazuje załączona fotografia" – przekazał Smoleń.

By poprawić tę sytuację, zadecydowano, że cztery tablice będą przeznaczone wyłącznie materiały agitacyjne komitetów wyborczych. "Jednak do chwili obecnej, według mojej wiedzy na żadnej z tych wyznaczonych tablic nie umieszczono plakatu żadnego komitetu wyborczego" – uzupełnia urzędnik. Samą skargę do PKW określa natomiast mianem "burzy w szklance wody". I dodaje: "Komitety wyborcze mogą w nieskrępowany sposób korzystać z tablic i nośników reklamowych należących do innych podmiotów i jak można zauważyć na ulicach Nowego Sącza kampania wyborcza trwa".