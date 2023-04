Salon gier, a w nim nielegalne automaty. Zarzuty dla pracownika i graczy

Zarzuty hazardowe dla pracownika i graczy

Jak poinformowała we wtorek w komunikacie małopolska policja, pracownik salonu usłyszał już zarzuty pomocnictwa w prowadzeniu nielegalnych gier hazardowych. Grozi mu za to wysoka grzywna, ale także do trzech lat pozbawienia wolności. Z kolei trzech zatrzymanych w lokalu graczy odpowie za uczestnictwo w nielegalnej grze hazardowej, za co grożą im grzywny. Dodatkowo jeden z nich odpowie także za posiadanie mefedronu.