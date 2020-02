"Płakał, mówił że boli". Ruszył proces dyrektorki przedszkola oskarżonej o znęcanie się nad dzieckiem

Postępowanie toczyło się w nowosądeckiej prokuraturze od 2018 roku. To wtedy reporterka "Uwagi!" TVN Anna Barańska-Całek dotarła do nagrania z monitoringu przedszkola, na którym widać, jak traktowane były dzieci. Można zobaczyć, jak Ewelina W. krępuje, obezwładnia, a potem szarpie trzyletniego chłopca.

- Płakał, mówił, że boli. A pani dyrektor do niego z tekstem, że boleć to dopiero może zacząć. Żeby przestał, żeby nie wierzgał nogami, żeby jej nie kopał, bo zaraz ona go kopnie. Dziecko płakało, nie mogło złapać oddechu, bo [dzieci – red.] często miały zasłanianą buzię i całą głowę kocem. I wołał: tylko nie Ewelinka. A ona potrafiła powiedzieć: masz pecha dzisiaj, ja cię usypiam – relacjonowała była pracownica przedszkola.

Według kobiet, z którymi rozmawiała reporterka, dyrektorka przedszkola miewała niekontrolowane ataki agresji. Dzieci się jej bały. - Zdarzały się też sytuacje, kiedy ona wyprowadzała dziecko do swojego gabinetu. Nas tam nie było. Nie wiemy, co tam się działo. Co ona robiła z dzieckiem (…). Dochodziły do nas krzyki i wrzaski. Ona była nerwowa i wybuchowa. Krzyczała, często uderzała dłonią o blat – opowiadają byłe pracownice placówki. Przekonują, że sygnalizowały dyrektorce, że to jest zachowanie niedopuszczalne. Bezskutecznie.