Psy będą szukać w Ukrainie min i niewybuchów. Żołnierze odebrali je w Nowym Sączu

Dziewięć psów przeszkolonych do szukania min zostało w piątek w Nowym Sączu (Małopolska) przekazanych ukraińskiemu wojsku. W placówce Straży Granicznej żołnierze przez ostatnie dwa tygodnie zapoznawali się ze swoimi towarzyszami. Wyszkolone w Belgii czworonogi trafią do batalionu rozminowywania, działającego w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy.

W piątek w Nowym Sączu ukraińskie siły zbrojne odebrały dziewięć psów szkolonych do szukania min i innych materiałów wybuchowych. Czworonogi zostały wyszkolone w Belgii w ramach projektu Dyrekcji Generalnej do spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej.

Będą przeszukiwać zawalone domy i spalone samochody

- Te psy zostały wyszkolone w kierunku wykrywania min i materiałów wybuchowych w charakterystycznych warunkach wojny. Są przygotowane do przeszukiwania spalonych samochodów, do wyszukiwania niewybuchów w zawalonych domach. To są realia, z którymi Ukraina musi sobie radzić - poinformował w piątek Martin Schiefer, przedstawiciel KE ds. walki z terroryzmem.

Pomysł takiego wsparcia ukraińskich żołnierzy narodził się już w kwietniu ubiegłego roku. - Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, do jakiego stopnia władze ukraińskie będą musiały radzić sobie z rozminowaniem, wtedy doszliśmy do wniosku, że potrzebny jest szybki i skuteczny projekt wsparcia - zaznaczył Schiefer.

Psi węch w służbie wojsku

Przekazane Ukrainie czworonogi to głównie owczarki belgijskie, które mają wyjątkowe umiejętności, jeżeli chodzi o węch i doskonale nadają się do powierzonych im zadań.

To pierwsza grupa psów, przekazanych Ukrainie. W październiku do Ukrainy mają trafić kolejne wyszkolone czworonogi. Łącznie w ramach projektu realizowanego przez Komisję Europejską do ogarniętego wojną kraju ma trafić do 50 specjalnie wyszkolonych psów. Finansowanie tego projektu z unijnego budżetu to od 2,5 do 3 milionów euro.