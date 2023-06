Jeden się zatrzymał, drugi jechał dalej. Bmw wjechało w trzech nastolatków na przejściu, nagranie

czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość próbuje grać wszystkimi kwestiami ważnymi społecznie w kontekście wyborów, mówiąc: oni wam zabiorą, a my po wyborach wam damy, jak na nas zagłosujecie - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, odnosząc się do propozycji PiS podwyższenia 500 plus do 800 złotych od 1 stycznia. Platforma proponuje, by świadczenie zwiększyć od 1 czerwca. - Chcemy ich sprowokować do powiedzenia prawdy - powiedział Grabiec.