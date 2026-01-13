Półtoraroczna dziewczynka trafiła do szpitala. Dwie osoby zatrzymane

Nowy Sącz Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Opiekunowie przywieźli około półtoraroczną dziewczynkę do Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Tam lekarze ustalili, że dziecko ma liczne obrażenia. Tę informację potwierdziła w rozmowie z lokalnymi mediami Agnieszka Zelek, rzeczniczka sądeckiego szpitala.

- Stwierdzono szereg obrażeń, w tym urazy czaszki oraz kończyn górnych. W związku z charakterem obrażeń lekarze zgłosili na policję podejrzenie maltretowania dziecka - przekazała Zelek w rozmowie z portalem miastons.pl, który opisał sprawę.

Zatrzymana matka i jej partner

Dziewczynka została przewieziona do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. - Dziecko trafiło do nas w niedzielę po godzinie 22, obecnie znajduje się na oddziale chirurgii dziecięcej, jego stan jest stabilny. Przeprowadzane są kolejne badania - powiedziała tvn24.pl Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka krakowskiej placówki. Zastrzegła, że o obrażeniach dla dobra dziecka nie może mówić.

Szczegółowych informacji nie udziela też policja. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, zostało wszczęte śledztwo z artykułu 207 paragraf 1a Kodeksu karnego. W tej sprawie zostały zatrzymane dwie osoby, matka dziecka i jej partner. Obecnie trwają czynności w tej sprawie - poinformowała nas Justyna Basiaga, oficer prasowa policji w Nowym Sączu.

Wymieniony przez policjantkę artykuł dotyczy znęcania się.

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu. art. 207, paragraf 1a Kodeksu karnego

OGLĄDAJ: TVN24 HD