Kraków Miał nóż, policjanci użyli służbowej broni. 41-latek zmarł, sprawę bada prokuratura Oprac. Martyna Sokołowska |

Policjant użył broni wobec mężczyzny z nożem. Ranny 41-latek zmarł. Sprawę bada prokuratura Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sprawie wszczęto śledztwo dotyczące czynnej napaści na funkcjonariuszy policji z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Jak ustalili śledczy, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu podjęli interwencję po zgłoszeniu o agresywnym mężczyźnie chodzącym po mieście z nożem. Podczas interwencji policjanci wielokrotnie wzywali go do odrzucenia noża i zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna jednak nie reagował na polecenia, dlatego policjanci użyli tasera.

Ruszył z nożem na policjantów, padł śmiertelny strzał

- Środek ten okazał się jednak nieskuteczny i niewystarczający, a agresywny mężczyzna z nożem ruszył w kierunku policjantów. W tym czasie jeden z funkcjonariuszy policji oddał strzały w kierunku 41-latka - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie mimo niezwłocznie udzielonej pomocy medycznej zmarł.

Prokuratura wyjaśni konieczność użycia broni

Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono oględziny. Zabezpieczono również między innymi broń służbową, zapisy z kamer nasobnych policjantów uczestniczących w interwencji oraz dokumentację. Funkcjonariuszy zbadano również na obecność alkoholu w organizmie. Wszyscy byli trzeźwi.

W sprawie czynności wykonali także biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy zajęli się badaniem broni i balistyką. Zabezpieczono monitoring, a także przesłuchano świadków zdarzenia.

Prokuratura ustala również zasadność użycia broni służbowej przez funkcjonariuszy. Jak zaznaczono, jest to standardowa procedura w tego rodzaju sprawach.

Policjant, który oddał strzały, nie został dotychczas przesłuchany. Prokurator ma wykonać tę czynność w najbliższym czasie.

"Nie reagował na polecenia"

Jak przekazywała wcześniej podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, zgłoszenie wpłynęło w niedzielę o godzinie 10.40. Na miejsce skierowano patrol.

- Policjanci wzywali mężczyznę do odrzucenia noża, jednak nie reagował na polecenia. Funkcjonariusze użyli tasera, ale nie przyniosło to skutku. Mężczyzna szedł z nożem w kierunku jednego z policjantów, który użył broni służbowej - przekazała podinsp. Cisło.

Postrzelony mężczyzna był mieszkańcem powiatu nowosądeckiego. Nikt poza nim nie ucierpiał.

- Będziemy też ustalać, czy mężczyzna był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zostanie to zbadane między innymi podczas sekcji zwłok - przekazała podinspektor Cisło.

Równolegle policja wszczęła procedury kontrolne, które mają wyjaśnić przebieg interwencji i zasadność użycia broni palnej. - Na razie wszystko wskazuje na to, że broń powinna zostać użyta - zaznaczyła rzeczniczka. Dodała, że policjant oddał kilka strzałów.