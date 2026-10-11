Kraków Policjant użył broni wobec mężczyzny z nożem. Ranny 41-latek zmarł

Nowy Sącz Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, zgłoszenie wpłynęło w niedzielę o godzinie 10.40. Na miejsce skierowano patrol.

- Policjanci wzywali mężczyznę do odrzucenia noża, jednak nie reagował na polecenia. Funkcjonariusze użyli tasera, ale nie przyniosło to skutku. Mężczyzna szedł z nożem w kierunku jednego z policjantów, który użył broni służbowej - przekazała podinsp. Cisło.

Postrzelony mężczyzna zmarł w szpitalu. Był mieszkańcem powiatu nowosądeckiego.

Służby na miejscu

Na miejscu pracuje prokurator. Zabezpieczany będzie monitoring, a śledczy będą analizować przebieg interwencji i ustalać jej szczegółowe okoliczności. Policja sprawdza również informacje dotyczące mężczyzny, w tym to, czy wcześniej korzystał z pomocy medycznej.

Jak przekazała rzeczniczka, na ten moment policja nie otrzymała zgłoszeń wskazujących, że przed interwencją mężczyzna mógł zaatakować inne osoby. Nikt poza nim nie ucierpiał.