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Kraków

Policjant użył broni wobec mężczyzny z nożem. Ranny 41-latek zmarł

Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy Sącz
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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41-letni mężczyzna, który podczas interwencji policji szedł z nożem w kierunku funkcjonariusza, został postrzelony. Mimo udzielonej pomocy zmarł w szpitalu. Do zdarzenia doszło po zgłoszeniu od przechodnia, który zauważył młodego mężczyznę chodzącego po ulicy z nożem kuchennym.

Jak przekazała podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, zgłoszenie wpłynęło w niedzielę o godzinie 10.40. Na miejsce skierowano patrol.

- Policjanci wzywali mężczyznę do odrzucenia noża, jednak nie reagował na polecenia. Funkcjonariusze użyli tasera, ale nie przyniosło to skutku. Mężczyzna szedł z nożem w kierunku jednego z policjantów, który użył broni służbowej - przekazała podinsp. Cisło.

Postrzelony mężczyzna zmarł w szpitalu. Był mieszkańcem powiatu nowosądeckiego.

Służby na miejscu

Na miejscu pracuje prokurator. Zabezpieczany będzie monitoring, a śledczy będą analizować przebieg interwencji i ustalać jej szczegółowe okoliczności. Policja sprawdza również informacje dotyczące mężczyzny, w tym to, czy wcześniej korzystał z pomocy medycznej.

Jak przekazała rzeczniczka, na ten moment policja nie otrzymała zgłoszeń wskazujących, że przed interwencją mężczyzna mógł zaatakować inne osoby. Nikt poza nim nie ucierpiał.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Nowy SączPolicjaMałopolska
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