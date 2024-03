Pijana urodziła dziecko w szpitalu, lekarze wezwali policję

Komisarz Justyna Basiaga, rzeczniczka sądeckiej policji, przekazała, że trwa postępowanie pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego. Przepis ten mówi o narażeniu człowieka "na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu", za co grozi do trzech lat więzienia. Sprawca, na którym ciąży obowiązek opieki - na przykład nad dzieckiem - może liczyć się z karą pięciu lat więzienia. - Dzisiaj przesłaliśmy materiały w tej sprawie do prokuratury - przekazała Basiaga.

Dyrektor szpitala Roman Bański nie chciał we wtorek przekazać szczegółów zdarzenia, zwracając uwagę, że obowiązuje go tajemnica lekarska. Dodał, że sprawą zajmują się służby. Próbowaliśmy skontaktować się z rzeczniczką Grupy Neomedic - właściciela szpitala - Katarzyną Kozakiewicz, jednak nie odebrała ona telefonu.

"Płód pije razem z matką"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom informuje, że według różnych badań do picia alkoholu w ciąży przyznaje się nawet 38 procent Polek. - Żyją jeszcze takimi stereotypami, że czerwone wino jest dobre, albo że piwo to dobrze robi - mówiła dla "Faktów" TVN doktor Teresa Jadczak-Szumiło, ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom .

Każda kobieta w ciąży musi wiedzieć, że łożysko nie chroni płodu przed alkoholem. Alkohol niszczy mózg i doprowadza do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym. Dlatego dzieci z FAS maja często zaburzenia neurologiczne, słabiej rosną, nie rozwijają się tak, jak ich zdrowi rówieśnicy, czasami mają małogłowie. - Mają trudność (dzieci z FAS - przyp. red.) z koncentracją, z przyswajaniem wiedzy. Często też mają afazje, także mają duży problem ze zrozumieniem tego, co się do nich mówi - tłumaczyła we wrześniu, podczas Światowego Dnia FAS, Adrianna Szendo, psycholożka w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji "Dom w Łodzi".