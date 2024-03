Kandydaci z Nowego Sącza (woj. małopolskie) złożyli skargę do Państwowej Komisji Wyborczej na działania obecnego prezydenta miasta. Ludomir Handzel wydał zarządzenie, zgodnie z którym materiały wyborcze takie jak plakaty i bannery mogą być umieszczane na czterech tablicach w obrębie miasta. Komisarz wyborczy zajął stanowisko w tej sprawie.

- Komisarz wyborczy odpowiedzialny za wybory samorządowe poinformował, że 5 marca prezydent Nowego Sącza ograniczył liczbę tablic do czterech oraz wskazał format ogłoszeń i umieszczonych plakatów na A3. Komisarz Wyborczy twierdził, że te działania są bezprawne i wniósł o doprowadzenie do stanu z 1 lutego bieżącego roku – wyjaśniła dyrektorka nowosądeckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Maria Zięba.

Jedna tablica na okręg

Skarga do PKW na ograniczenie tablic ogłoszeniowych przewidzianych dla komitetów wyborczych została skierowana przez dwa komitety wystawiające swoich kandydatów na prezydenta Nowego Sącza: Prawo i Sprawiedliwość z kandydatką Iwoną Mularczyk oraz Komitet Wyborczy Ryszarda Nowaka Wiosna 2024. Zawiadomienia zostały również skierowane do wojewody małopolskiego, który ma wypowiedzieć się w tej sprawie.

Jak przekazała Zięba, problemem jest stosowanie w tym przypadku Kodeksu postępowania administracyjnego, natomiast prawo wyborcze nie przewiduje takiej procedury. Oznacza to, że prezydent Nowego Sącza może odwlekać swoją decyzję.

- Artykuł 114 Kodeksu wyborczego jednoznacznie mówi, że mają być udostępnione bezpłatne tablice na umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. To kryterium według komisarza nie jest spełnione, bo prezydent wskazuje cztery tablice - jedną na okręg wyborczy. To według komisarza jest ograniczeniem dostępności wyborców do podstawowej informacji – podkreśliła Zięba.