Obietnica niespodzianki, a potem "zagrożone oszczędności"

Mieszkanka Nowego Sącza (Małopolskie) na polecenie fałszywego "policjanta" wybrała z banku wszystkie swoje oszczędności, a następnie zapakowała je do worka i wyrzuciła przez okno. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał zabrać pakunek i z nim uciec.

Do oszustwa doszło 22 grudnia. Do mieszkanki Nowego Sącza zadzwoniła kobieta twierdząca, że ma dla niej świąteczną niespodziankę, którą seniorka może otrzymać pod warunkiem, że poda swój numer telefonu komórkowego. Spełniła to żądanie.