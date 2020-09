Motocyklista "jechał agresywnie", uciekał przed policją. Odpowie za 20 wykroczeń i przestępstwo

- Trąbił na jadących zgodnie z przepisami kierowców, wyprzedzał na oznakowanym przejściu dla pieszych, po czym przyspieszył do ponad 130 km/h, mimo znaku zakazującego poruszanie się z prędkością powyżej 60 km/h – wylicza przewinienia motocyklisty Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Uderzył w radiowóz

Jak zaznacza rzecznik, 39-latek nie reagował na wyraźne sygnały dźwiękowe i świetlne, którymi policjanci próbowali zatrzymać go do kontroli. Zamiast tego zaczął uciekać. - Gwałtownie przyspieszył, omijając stojące przed sygnalizatorem pojazdy, przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle i ulicą Kolejową kontynuował swoją szaleńczą jazdę. Łamiąc kolejne przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie dla pieszych i innych kierujących – relacjonuje Gleń.

- Teraz mężczyzna odpowie za kierowanie motocyklem bez uprawnień, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 18 innych wykroczeń, a także za popełnienie przestępstwa niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi mu do pięciu lat więzienia – wylicza Gleń.