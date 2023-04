Sześć kradzieży, 24 opakowania markowych, drogich perfum i podejrzany szesnastolatek

Policja: 16-latek w ciągu miesiąca ukradł 24 fiolki perfum

Jak poinformowała w komunikacie małopolska policja, do sklepu został skierowany patrol, a 16-latek został zatrzymany i przewieziony na komendę. Skradzione fiolki, z uwagi na to, że nie były uszkodzone, wróciły do sprzedaży.