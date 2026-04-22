Kraków Uwięzienie, bicie, okaleczanie. Pięciu oskarżonych

Nowy Sącz Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O skierowaniu do sadu aktu oskarżenia poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Oskarżeni mieli dopuścić się między innymi pozbawienia wolności, pobić oraz rozbojów na szkodę dwóch mężczyzn w wieku 63 i 44 lat.

Łącznie wszystkim oskarżonym zarzucono popełnienie 21 przestępstw, m.in. pozbawianie pokrzywdzonych wolności, bicie ich oraz powodowanie obrażenia ciała, w tym przy użyciu scyzoryka. Jednemu z mężczyzn mieli także wbijać w nogę zszywki do dokumentów.

Jeden z oskarżonych przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów.

Trzem z oskarżonych zarzucono dodatkowo posiadanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Dwie osoby działały w warunkach recydywy i pozostają tymczasowo aresztowane, natomiast wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Przetrzymywali, bili, zmusili do przekazali samochodu i pieniędzy

Sprawa dotyczy przestępstw, do których dochodziło w latach 2024–2025 na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Jak ustalono, jedno ze zdarzeń miało miejsce wiosną ubiegłego roku w Nowym Sączu, gdzie oskarżeni mieli dopuścić się szeregu przestępstw na szkodę 63-letniego mężczyzny. Pokrzywdzony - według ustaleń śledczych - był przetrzymywany wbrew swojej woli, bity oraz zastraszany – sprawcy mieli grozić mu m.in. pocięciem twarzy scyzorykiem, a także rozpowszechnieniem informacji naruszających jego prywatność.

W ten sposób - jak podano - zmusili mężczyznę do podpisania umowy darowizny samochodu oraz przekazania pieniędzy w łącznej kwocie około 30 tysięcy złotych. Mieli także ukraść należące do niego przedmioty. Po zdarzeniu pokrzywdzony złożył zawiadomienie o przestępstwie.

Początkowo zatrzymano cztery osoby w wieku od 18 do 26 lat – mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. W dalszym etapie postępowania zatrzymano kolejną osobę.

OGLĄDAJ: TVN24