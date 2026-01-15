20-miesięczna dziewczynka w szpitalu. Opiekunowie trafili do aresztu

Nowy Sącz Źródło: Google Earth

11 stycznia policjanci z Nowego Sącza otrzymali zgłoszenie o tym, że do miejscowego szpitala zostało przyjęte 20-mięsieczne dziecko z obrażeniami, które mogły wskazywać na stosowanie wobec niego przemocy.

- Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani funkcjonariusze, którzy w toku realizowanych czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa zatrzymali dwie osoby, matkę dziecka i jej partnera. Zostali oni przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i osadzeni w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych - informuje nadkomisarz Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Usłyszeli zarzuty, trafili do aresztu

Śledztwo w sprawie znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek wszczęła Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu. We wtorek prokurator przedstawił matce i jej partnerowi zarzuty znęcania się nad małoletnią i spowodowania u niej obrażeń ciała.

Podejrzanym grozi nawet 8 lat więzienia Źródło: KMP Nowy Sącz

Decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 8 lat więzienia.

