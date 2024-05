Nowa Lewica zdecydowała "o wycofaniu poparcia dla koalicji z klubem Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa". Poinformowała o tym po tym jak prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił, że jego zastępczynią została Maria Klaman. Krakowski magistrat informuje na swojej stronie, że jest ona członkinią Nowej Lewicy, ale władze tej partii wskazują, że edukatorka nią nie jest i wybór Klaman to złamanie umowy koalicyjnej.

W czwartek wieczorem na profilu krakowskich struktur Nowej Lewicy opublikowano uchwałę podjętą tego dnia.

"Rada Miejska Nowej Lewicy w Krakowie podejmuje decyzję o wycofaniu poparcia dla koalicji z klubem Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa. Nowa Lewica w Krakowie informuje jednak, że w trosce o wolę wyborców, jej radni będą popierać w radzie Miasta Krakowa pomysły, projekty i uchwały zgodnie z programem Nowej Lewicy i jej wartościami" - wskazano.

Ta decyzja to efekt powołania Marii Klaman na stanowisko zastępczyni prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska). Wiceprezydentka odpowiadać będzie w mieście za działania w zakresie edukacji, polityki społecznej i mieszkalnictwa.

- Będziemy realizować program zawarty w porozumieniu Nowej Lewicy z Aleksandrem Miszalskim - powiedziała w czwartek dziennikarzom Klaman.

Wiceprezydent Krakowa Maria Klaman i prezydent Aleksander Miszalski Bogusław Świerzowski, krakow.pl

Wiceprezydentka Krakowa Maria Klaman. Kim jest?

Jak poinformował krakowski magistrat, Maria Klaman jest menedżerką, edukatorką i trenerką. Współpracowała z samorządami i instytucjami kultury, a także z organizacjami pozarządowymi, między innymi jako doradczyni zarządu w Stowarzyszeniu Ruch Samorządowy "TAK! Dla Polski". Pracowała jako kierowniczka referatu Biura ds. Współpracy Samorządowej i Repatriacji w Urzędzie Miasta Sopotu.

- Przyjeżdżam do Krakowa z Sopotu. Mamy wiele wspólnego, zarówno jeśli chodzi o politykę miejską, politykę mieszkaniową, zieleń, kulturę i edukację - powiedziała dziennikarzom nowa wiceprezydentka.

Klaman współpracowała w przeszłości między innymi z "Krytyką Polityczną", współorganizowała też feministyczne Manify w Gdańsku. Ukończyła filologię polską i filozofię, a także podyplomowo Gender Studies.

Wiceprezydentka Krakowa Maria Klaman Bogusław Świerzowski, krakow.pl

Nowa Lewica: Klaman nie jest członkinią

Stanowisko wiceprezydenta (jednego z czterech) dla osoby z Nowej Lewicy jest efektem umowy koalicyjnej tego ugrupowania z prezydentem Aleksandrem Miszalskim. Choć Maria Klaman została na stronie magistratu przedstawiona wprost jako "członkini Nowej Lewicy", działacze i władze tej partii przekazują, że jest inaczej.

"Maria Klaman nie jest ani członkinią małopolskiej Nowej Lewicy, ani nie uzyskała rekomendacji zarządu krakowskiej Nowej Lewicy. Jej powołanie i mówienie, że jest to kandydatka Nowej Lewicy jest sprzeczne ze statutem partii" - napisał na platformie X jeden z działaczy partii, Maciej Kamiński. Dodał, że "osoby, które stoją za jej rekomendacją powinny zostać wyrzucone dyscyplinarnie z Nowej Lewicy, a także pozbawione stanowisk".

Z kolei Anna Maria Żukowska, szefowa sejmowego klubu Lewicy, skomentowała: "Kiedy się zapisała? Czy została przyjęta do frakcji Wiosna przez Roberta Biedronia?".

"Ogromna zniewaga"

Wicewojewoda małopolski z ramienia Nowej Lewicy i współprzewodniczący tej partii w Małopolsce Ryszard Śmiałek zwołał w czwartek konferencję prasową, na której ocenił, że "uważamy za ogromną zniewagę i potwarz dla mieszkańców Krakowa, którzy tak licznie oddali głosy, żeby osoba z Sopotu, niemająca żadnych związków z Krakowem, zostawała wiceprezydentem miasta Krakowa".

Jak dodał, nowa wiceprezydentka nie ma żadnych związków z lokalną Nową Lewicą i wywodzi się ze stowarzyszenia "TAK! dla Polski", związanego z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim.

- Sytuacja jest dla nas przykra, zdumiewająca, w trosce o dobro partii i dobro jej członków będziemy rekomendowali zakończenie współpracy z Koalicją Obywatelską - zapowiedział Śmiałek. Według niego, w tej sprawie w czwartek wieczorem spotyka się rada krakowska Nowej Lewicy.

Śmiałek przyznał, że przed wyborami nie było żadnych ustaleń personalnych. Po wyborach wśród kandydatów z rekomendacją Nowej Lewicy zaproponowanych Miszalskiemu znalazł się najpierw on sam, a następnie wskazano pięć innych osób. Żadna z nich – zaznaczył Śmiałek – nie uzyskała akceptacji prezydenta Krakowa. - Drogi Olku, jeszcze jest czas. Cofnij swoją decyzję, wróćmy do rozmów (...) czas naprawdę jeszcze jest na to, żeby ugasić ten pożar, siąść i porozmawiać - zaapelował wiceszef Nowej Lewicy w Małopolsce. - Nie ma takiej ceny, którą bylibyśmy w stanie zapłacić za to, żeby Maria Klaman została wiceprezydentem miasta Krakowa, a Nowa Lewica była w koalicji. Teraz jest wszystko w rękach Aleksandra Miszalskiego - uściślił Śmiałek.

Bez głosów trojga radnych Nowej Lewicy Koalicja Obywatelska nie miałaby bezwzględnej większości w Radzie Miasta Krakowa.

Za kandydaturą Marii Klaman stoją jednak wiceminister nauki Maciej Gdula oraz wybrany niedawno krakowski radny Tomasz Leśniak. Gdula poinformował w swoim wpisie na platformie X, że Maria Klaman jest członkinią Nowej Lewicy.

Wiceprezydenci Krakowa w komplecie

Nowa wiceprezydentka jest czwartą zastępczynią Aleksandra Miszalskiego, który do wyborów szedł z poparciem Nowej Lewicy - jednak będzie to jedyna kobieta w najbliższym otoczeniu nowego prezydenta Krakowa. Spośród pozostałych trzech już w trakcie kampanii wyborczej jedno z nazwisk było znane: to prof. Stanisław Mazur, do niedawna rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Będzie odpowiadał za rozwój miasta, planowanie przestrzenne i gospodarkę. Jego zdaniem udoskonalenia wymaga przede wszystkim kwestia gospodarowania przestrzenią.

Dwaj kolejni zastępcy Miszalskiego to były poseł i wojewoda Stanisław Kracik oraz krakowski radny, wiceprzewodniczący miejskich struktur Platformy Obywatelskiej Łukasz Sęk.

Od lewej: Stanisław Mazur, Aleksander Miszalski, Stanisław Kracik, Łukasz Sęk PAP/Łukasz Gągulski

Dla Stanisława Kracika gabinet wiceprezydenta jawić się może jako częściowe spełnienie marzeń o prezydenturze. Polityk znany jest z tego, że jako jedyny kontrkandydat Jacka Majchrowskiego, byłego prezydenta Krakowa (po 22 latach rządów nie ubiegał się o reelekcję), realnie był w stanie odebrać mu władzę. W 2010 roku Kracik przegrał z Majchrowskim w drugiej turze wyborów samorządowych, w kolejnych nie starał się już o fotel prezydenta. W administracji Miszalskiego Stanisław Kracik będzie odpowiadał za infrastrukturę, inwestycje i gospodarkę komunalną. - Cieszę się, że wymieniliśmy poglądy, w których uzgodniliśmy, że będziemy musieli poszukiwać równowagi między sztandarowymi, wielkimi inwestycjami a tymi, które ułatwiają życie na co dzień mieszkańcom – mówił we wtorek, zaznaczając, że celem jest także, by "cały Kraków był infrastrukturalnie zadbany", w tym także obszary znajdujące się na peryferiach.

Trzeci zastępca prezydenta Łukasz Sęk będzie zajmować się kwestiami sportu, promocji, komunikacji, innowacji miejskich oraz metropolią krakowską. Sęk podkreślił, że tymi tematami w dużej mierze zajmował się jako radny i zaznaczył, że jako wiceprezydent chciałby zadbać przede wszystkim o obszar innowacji miejskich i cyfryzację, by "przyspieszyć dążenie do jak najbardziej nowoczesnego urzędu, jak najbardziej nowoczesnego miasta".

Nazwisko czwartego zastępcy, które ogłoszono w czwartek, zarezerwowane było dla Nowej Lewicy. Ze względu na fakt, że rozmowy na temat obsadzenia tego stanowiska przedłużały się, Maria Klaman została przedstawiona później od pozostałych wiceprezydentów.

