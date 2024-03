czytaj dalej

Najgorsze było to, że język ciała się zmienia - na nowo stajesz się uczniem. Dziwnie mi było z tym, że mam 40 lat, a i tak traktowano mnie jak uczniaka, za którego się decyduje i któremu się wmawia, że niczego nie osiągnie - wspomina Maciej Liziniewicz. Mężczyzna w ramach nowego programu "Back to school prawdziwy egzamin" na antenie TTV - musiał w roli ucznia wrócić do klasy szkoły podstawowej. - To była konfrontacja z systemem, w którym zmuszeni jesteśmy pracować - dodawała Małgorzata Kozak, jej klasa składała się z dorosłych. Premierowy odcinek programu już w tę niedzielę.