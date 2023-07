Pijany rowerzysta wracał do domu. Gdy nie miał siły pedałować poprosił policjantów, żeby go podwieźli

- Wypiłem sporo alkoholu, ale nie mam siły pedałować - usłyszał w telefonie dyżurny komendy miejskiej policji w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie). Mężczyzna, który zadzwonił na policję miał nadzieję, że funkcjonariusze zawiozą go do domu.

W poniedziałek przed godzina 16, policjanci z Tarnobrzega otrzymali nietypowe zgłoszenie. Do dyżurnego komendy miejskiej zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że przyjechał na rowerze do Nowej Dęby, wypił sporo alkoholu, usiłuje wrócić do domu, ale nie ma siły pedałować. Zameldował również, że mieszka na terenie gminy Baranów Sandomierski i ma do pokonania 19 kilometrów.