Zwiedzanie za złotówkę, warsztaty i koncert muzyków-uchodźców. Noc Muzeów w Krakowie

W sobotę 14 maja odbędzie się 18. Noc Muzeów, która wraca w pełnej odsłonie po edycjach ograniczonych pandemią choroby COVID-19. W latach przed pandemią na krakowskich ulicach ustawiały się kolejki chętnych na zwiedzanie. Podobnie może być w tym roku. Już w piątek swoje drzwi dla odwiedzających otworzą muzea i galerie. W wielu z nich przygotowano możliwość zwiedzania ekspozycji z oprowadzaniem w języku ukraińskim.

Na liście instytucji biorących udział w krakowskiej Nocy Muzeów znalazły się m.in. oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Fotografii, Muzeum Inżynierii i Techniki (dawniej Muzeum Inżynierii Miejskiej), Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Rydlówka.

W ramach tegorocznej Nocy Muezów, tak jak zazwyczaj, wystawy w krakowskich galeriach i muzeach czynne będą jeszcze długo po zapadnięciu zmroku, a wstęp na nie będzie kosztował symboliczną złotówkę. Jak informują organizatorzy, miłośnicy kultury mogą znaleźć w programie wiele akcentów ukraińskich, będących przede wszystkim ukłonem w stronę przybyłych do miasta uchodźców. Dla nich przygotowano możliwość zwiedzania ekspozycji z oprowadzaniem w języku ukraińskim.

Koncert muzyków-uchodźców podczas Nocy Muzeów

Choć zwiedzanie pozostanie najważniejszym elementem Nocy Muzeów, w tegoroczonym programie nie zabrakło wydarzeń towarzyszących. Miłośników muzyki zainteresuje koncert Zespołu Polsko-Ukraińskiej Orkiestry Kameralnej. Grupa złożona jest z muzyków, którzy przed wojną uciekli do Polski, a prowadzi ją Martyna Zych i Natalia Warzecha-Karkus.

- Członkowie naszego zespołu mieszkają w całej Polsce, od Rzeszowa po Wrocław, spotykając się od czasu do czasu na próby lub wydarzenia takie jak Noc Muzeów. To łącznie 16 osób, które uciekły z różnych części Ukrainy, wszyscy są profesjonalnymi muzykami z doświadczeniem w filharmoniach i orkiestrach. Dla nich to doskonała odskocznia i jedocześnie możliwość pracy. Do Krakowa przyjedziemy w składzie ośmioosobowym i wykonamy utwory między innymi Mirosława Skoryka, ukraińskiego kompozytora, który zmarł w 2020 roku, a z którym część naszych muzyków miała okazję się poznać - mówi dyrygentka orkiestry Martyna Zych.

Koncert Zespołu Polsko-Ukraińskiej Orkiestry Kameralnej odbędzie się w 13 maja w Muzeum Fotografii przy ul. Rakowickiej 22 o godzinie 18.30.

Na melomanów i amatorów muzycznych brzmień czekać będzie również kilka innych muzycznych propozycji, jak późnowieczorny koncert "Ciemna strona pieśni ludowych - czego nie śpiewa się przy dzieciach?". Wydarzenie osadzone w znanej z "Wesela" Rydlówce na krakowskich Bronowicach skierowane jest, jak nazwa wskazuje, do dorosłych odbiorców. Koncert rozpocznie się w piątek 13 maja o 22:00 i potrwa ok. 1,5 godziny, wcześniej należy się na niego zapisać - szczegóły dostępne są w programie na stronie www.krakowskienoce.pl.

Noc Muzeów w Krakowie. Wystawy i spacery

Noc Muzeów jest także okazją do odwiedzenia placówek należących do Muzeum Krakowa. To między innymi wspomniana Rydlówka, ale też Barbakan, Kamienica Hipolitów, Pałac Krzysztofory czy Fabryka Emalia Oskara Schindlera.

Dla lubiących przechadzki pod rozgwieżdżonym niebem ofertę przygotowała Podziemna Nowa Huta (oddział Muzeum Krakowa). Jak informują organizatorzy, oprócz zwiedzania nowohuckich schronów zaplanowano również nocny spacer śladami charakterystycznych dla największej dzielnicy Krakowa neonów. Warto ubrać się nieco cieplej, bo początek spaceru zaplanowany jest na godzinę 22:00 w piątek 13 maja.

Wyjątkowy spacer przygotowują także muzealnicy z Muzeum KL Plaszow, czyli miejsca pamięci dawnego obozu koncentracyjnego. Głównym tematem oprowadzania, zatytułowanego "Pieśń za drutami", będą utwory literackie wykonane przez więźniów w czasie nazistowskiego terroru. Początek w piątek o 17:30 - na to wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy. W podobnej tematyce utrzymane będzie oprowadzanie pt. "Życie w krakowskim getcie" w Aptece pod Orłem. Tadeusz Pankiewicz, który odziedziczył ten lokal po ojcu, był jedynym Polakiem, który w czasach okupacji miał prawo do mieszkania wewnątrz getta. W tym miejscu spotykali się przedstawiciele żydowskiej społeczności. Początek oprowadzania w piątek o godzinie 21:00.

Z kolei Muzeum Lotnictwa Polskiego przygotowało na Noc Muzeów szeroką ofertę pokazów dla fanów wysokości. Jednym z kluczowych punktów programu będzie zwiedzanie samolotu AN-2 zwanego Wiedeńczykiem, który specjalnie z tej okazji przyleci do Krakowa. Planowany jest także pokaz balonów na ogrzane powietrze, balonowe światełka pokoju, a jako finał wydarzenia - pokaz świetlny z wykorzystaniem balonów w niebiesko-żółtych barwach. Będzie to przesłanie "pokoju i wsparcia dla przyjaciół z Ukrainy. Wydarzenie będzie miało wymiar symboliczny - balony wzniosą się nad historycznym lotniskiem Rakowice Czyżyny, które nie jeden raz było świadkiem historycznych zawirowań" - czytamy na stronie wydarzenia. Wszystkie atrakcje Muzeum Lotnictwa Polskiego w ramach Nocy Muzeów będą czynne w piątek od 18:00 do północy.

Sztuka w Noc Muzeów

Osoby czerpiące największą przyjemność z podziwiania dzieł sztuki również będą mogły znaleźć coś dla siebie podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Krakowie. W Kamienicy Szołayskich w piątek od godz. 19:00 do północy dostępne będą eksponaty z Galerii Designu Polskiego, które cieszą zwiedzających pomysłowością polskich twórców i nostalgią za stylem vintage.

Z kolei na tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez futrzaków w swoim otoczeniu, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przygotuje nocne zwiedzanie wystawy poświęconej kotom. "Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu" to opowieść o opiewających te zwierzaki pieśniach, bajkach i opowiadaniach, a nawet o popularnych memach. Takie nowoczesne podejście do sztuki znajdziemy również w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, w którym można będzie zobaczyć otwartą pod koniec kwietnia wystawę "Polityka w Sztuce". Ekspozycje tej placówki będą czynne wyjątkowo długo, bo - w ramach Nocy Muzeów - od godz. 18:00 w piątek do godz. 1:00 w sobotę.

Noc Muzeów poza Krakowem

W piątek 13 maja będzie można zwiedzać nie tylko instytucje mające siedzibę w Krakowie, ale także w innych małopolskich miejscowościach. Do programu swoją ofertę dołączyło m.in. Muzeum Fonografii w Niepołomicach. To miejsce dla każdego miłośnika płyt gramofonowych, kaset magnetofonowych i innych artefaktów świata dźwięku. W tej samej miejscowości do późna otwarty będzie Zamek Królewski.

W Wieliczce jedyną instytucją zaangażowaną w tym roku w Noc Muzeów jest Muzeum Żup Krakowskich, gdzie oprócz zwiedzania Zamku Żupnego można będzie można zobaczyć pokaz laserowy, posłuchać koncertu i wziąć udział w rodzinnej grze terenowej o romantykach. Krakowska Noc Muzeów obejmie swoim zasięgiem także stolicę Tatr. W Zakopanem do północy otwarte będzie Muzeum Karola Szymanowskiego, w którym można zapoznać się z życiorysem słynnego kompozytora.

Autor:bp/ tam

Źródło: UMK, Muzeum Krakowa