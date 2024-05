Kraków - co przygotowano na Noc Muzeów?

Muzeum Krakowa - koncert i nocne spacery

Muzeum Fotografii i Muzeum Lotnictwa Polskiego - sprzęt fotograficzny, nocny przelot balonów

Muzeum Inżynierii Techniki - technologiczne kamienie milowe

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - zwiedzanie i ognisko pod gwiazdami

Muzeum Dominikanów - wykład w miejscach dotąd niedostępnych

Zamek Żupny w Wieliczce

Muzeum Archeologiczne - poczuj się jak odkrywca

Muzeum Zabawek w Aptece Designu - przeczytaj bajkę zabawkom

Do udziału zaproszone są dzieci, ale organizatorzy nie odmówią udziału także rodzicom. Na uczestników czekać będą poduszki i koce, można też zabrać swój śpiwór i szczoteczkę do zębów. Wydarzenie nawiązuje do idei nocy w muzeum − ekscytującego doświadczenia pobytu w muzeum poza godzinami otwarcia, kiedy dzieją się rzeczy niezwykłe. Warto zatem sprawdzić, co niezwykłego może wydarzyć się w Muzeum Zabawek.