Joanna zaginęła 20 lat temu, miała wtedy 18 lat. Teraz pojawiły się "nowe, istotne informacje"

Jego zdjęcia były na kartonach z mlekiem, ale chłopca nigdy nie odnaleziono. Dzień, w którym zniknął, przypomina o innych zaginionych Gdy zniknął, jego zdjęcie było wszędzie, nawet na kartonach z mlekiem. 6-letniego Etana nigdy nie odnaleziono. Znaleziono za to Bonnie. Później powstał teledysk do piosenki "Runaway Train" ze zdjęciami zaginionych dzieci i niektóre wróciły do domów. Ten teledysk, i następny, który powstał, to taki karton XXI wieku - mówią organizacje. I przekonują, że wizerunki poszukiwanych powinny być widoczne nie tylko z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. TVN24, policja.pl, Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Reuters