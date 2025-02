NIK: miasto wydało 2,8 mln na utworzenie spółki Kraków 5020 i drugie tyle na wypłaty zarządu

Chociaż były Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa zapewniał, że będzie inaczej, to utworzenie spółki Kraków 5020 pociągnęło za sobą znaczne, liczone w milionach złotych, koszty – wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli. Do prokuratury trafiło już kolejne zawiadomienie w tej sprawie.

Spółka Kraków 5020 powstała na początku 2022 r., za czasów poprzedniego prezydenta Jacka Majchrowskiego, na mocy uchwały rady miasta. Została wydzielona z miejskiego Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF). Powołano ją do zarządzania m.in. Centrum Kongresowym ICE Kraków, Pawilonem Wyspiańskiego oraz punktami informacji turystycznej InfoKraków. Kontrowersje wzbudziły przede wszystkim transfery środków z budżetu miasta na jej działalność, wysokie koszty funkcjonowania oraz utworzenie i prowadzenie przez nią drugiej miejskiej telewizji Hello Kraków News.

Miliony na utworzenie spółki i wynagrodzenia

Zdaniem kontrolerów ocena skutków finansowych utworzenia spółki Kraków 5020, przedłożona radzie miasta przez ówczesnego prezydenta wraz z projektem uchwały w tej sprawie, zawierała nierzetelne informacje. W uzasadnieniu do projektu – jak podała Izba - wskazano m.in., że powołanie spółki nie będzie miało wpływu na wydatki miasta, w tym związane z zakupami sprzętu informatycznego, oprogramowania czy wyposażenia i że nie dojdzie do zwiększenia zatrudnienia po powierzeniu nowemu podmiotowi zadań, z których większość wykonywało w tamtym czasie Krakowskie Biuro Festiwalowe.

"Wbrew tym zapewnieniom wydatki wzrosły" - skonkludowała NIK. Według ustaleń Izby w 2019 r. działalność KBF kosztowała miasto ok. 47 mln zł, tymczasem po podziale zadań między Krakowskie Biuro Festiwalowe a spółkę Kraków 5020 łączne koszty ich działalności wzrosły w 2022 r. do ok. 83 mln (o 76,5 proc.), a w 2023 r. do niemal 55 mln zł (o ponad 16 proc. w stosunku do 2019 r.). W latach 2020-2023 wzrosło również zatrudnienie – o niemal 28 proc. Na koniec 2020 r. w KBF zatrudnionych było 226 osób, podczas gdy na koniec 2023 r. łącznie w KBF i Kraków 5020 było 289 pracowników.