13-latek skazany na 10 lat za bluźnierstwo. Dyrektor Muzeum Auschwitz chce odbyć za niego część wyroku

Apel o ułaskawienie

Dr Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz, zaapelował do prezydenta Nigerii Muhammada Buhariego o ułaskawienie chłopca. Wyraził nadzieję, że uzna on, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci, a cała sprawa zostanie rozwiązana w zgodzie ze standardami XXI wieku. Podkreślił, że jest gotów odbyć część wyroku za chłopca.

"Niezależnie od tego, co powiedział, nie można go traktować jako w pełni świadomego i odpowiedzialnego, biorąc pod uwagę jego wiek. Nie powinien być narażony na utratę całej młodości, pozbawiony możliwości i napiętnowany fizycznie, emocjonalnie i edukacyjnie do końca życia. Jeśli jednak okaże się, że słowa tego dziecka bezwzględnie wymagają 120 miesięcy więzienia, a nawet Pan nie jest w stanie tego zmienić, proponuję, aby w miejsce dziecka zebrało się 120 dorosłych wolontariuszy z całego świata. Każdy z nas może spędzić miesiąc w więzieniu w Nigerii. W sumie cena za występek dziecka będzie taka sama, a najgorszego unikniemy wszyscy” - napisał dr Cywiński.