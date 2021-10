Nietrzeźwy kierowca z Grybowa (Małopolska) spowodował kolizję, groził maczetą poszkodowanym. Usłyszał zarzuty

Policjanci z Grybowa (województwo małopolskie) zatrzymali 25-letniego kierowcę. Był pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję, następnie groził poszkodowanym pómetrową maczetą. Okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania, za to w kieszeni bluzy ma metamfetaminę. Znaleziona w samochodzie broń wiatrowa w tej sytuacji nawet funkcjonariuszy nie zdziwiła. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, grozi mu kara trzech lat więzienia.

Do zdarzenia, o którym poinformowała we wtorek małopolska policja, doszło w piątek 1 października około godziny 21.30. Dwóch mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem wracało samochodem do domu. Przejeżdżali przez gminę Korzenna, kiedy kierujący fordem, który jechał za nimi, nie wyhamował i uderzył w tył oraz bok ich audi.