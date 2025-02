"Niesamowicie cierpiał". Dzieci znalazły zwłoki skatowanego psa

"Piesek ma połamane wszystkie kończyny, także palce łap, liczne cięcia całego ciała, wyrwane kawałki skóry, roztrzaskaną czaszkę, wybite mnóstwo zębów. Przed zgonem na pewno niesamowicie cierpiał" – czytamy we wpisie. Policja potwierdza, że ciało psa było w bardzo złym stanie.

"To najbardziej brutalne odkrycie z jakim mamy do czynienia, a zwierząt nad którymi się znęcano widzieliśmy już wiele" – komentują aktywiści.

Szukają właściciela

Rzecznik myślenickiej policji Dawid Wietrzyk potwierdził, że wpłynęło zgłoszenie dotyczące odnalezienia zwłok psa. – Wątpliwości budzi ich stan, zgłaszający wskazał, że może to być efekt znęcania – przekazał policjant. Jak dodał, szczątki zwierzęcia zostały przekazane do sekcji.

Jest też świadek. – Jest to osoba mająca informacje na temat okoliczności, w jakich doszło do śmierci psa, aczkolwiek musimy to zestawić z sekcją zwłok – zaznacza Wietrzyk. Policja szuka też właściciela zwierzęcia.