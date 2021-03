"Ukradli biżuterię wartą 350 tysięcy, planowali kolejny skok". Usłyszeli zarzuty

Do napadu na salon w Niepołomicach doszło 9 grudnia zeszłego roku. Jak podaje policja, jeden z mężczyzn wszedł do środka i udawał zainteresowanego zakupem zegarka. W ten sposób zwabił ekspedientkę do innego pomieszczenia, gdzie obezwładnił ją, grożąc kobiecie nożem.