Dzięki badaniom genetycznym znaleźli podejrzanego o zabójstwo sprzedawczyni w 2001 roku

Do Sądu Okręgowego w Tarnowie trafił akt oskarżenia przeciwko Markowi T. Prokuratura zarzuca mu zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna został zatrzymany w 2022 roku dzięki ustaleniom policjantów z małopolskiego Archiwum X.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki, 39-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, został oskarżony o dokonanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 35-letniej sprzedawczyni Teresy K. , w związku z rozbojem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także o znęcanie się nad członkiem rodziny. Do zbrodni doszło w Niedomicach pod Tarnowem.

Według niego w śledztwie prowadzono tzw. badania eliminacyjne, polegające na pobraniu materiału i przeprowadzeniu badań DNA od wytypowanych osób, w celu zawężenia kręgu podejrzanych. Łącznie pobrano próbki od 672 osób, w tym do badań eliminacyjnych prowadzonych w latach 2021–2022 od blisko pięciuset osób. Prowadzone badania genetyczne we wrześniu 2022 r. doprowadziły do ustalenia sprawcy.