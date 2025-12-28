Zmarła rektorka tarnowskiej uczelni. "Bezgranicznie oddana sprawie"

Do zdarzenia doszło w powiecie tarnowskim

"Pogrążeni w olbrzymim smutku informujemy, że w sobotę, 27 grudnia 2025 roku zmarła Jej Magnificencja Rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT. Nasza Społeczność straciła nie tylko wspaniałego, oddanego Akademii całym sercem Rektora, ale także osobę o niezwykłej dobroci, wspaniałej osobowości i sile charakteru" - przekazała uczelnia.

Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny napisał w mediach społecznościowych, że śmierć rektor Akademii Tarnowskiej to wielka strata dla miasta. Napisał też, że Małgorzata Kołpa "była niezwykłą osobą – silną, pełną ciepła i bezgranicznie oddaną sprawie". "To dzięki Jej determinacji i ciężkiej pracy Tarnów ma Akademię. To dzięki Jej pracy nasza uczelnia niesamowicie się rozwinęła i dziś oferuje możliwość zdobywania wiedzy na nowych kierunkach" – podkreślił prezydent Tarnowa.

Uruchomiła kilkanaście nowych kierunków studiów

Małgorzata Kołpa była tarnowianką, doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu. Funkcję rektora w Akademii Tarnowskiej pełniła w latach 2020-2025, a w latach 2015-2020 była prorektorem do spraw współpracy i rozwoju.

Stanowisko rektora objęła w 2020 r., gdy uczelnia nosiła nazwę Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Doprowadziła do jej przekształcenia najpierw w Akademię Nauk Stosowanych, a potem w Akademię Tarnowską. W 2024 r. wybrana jednogłośnie na kolejną kadencję. W czasie jej kadencji uczelnia uruchomiła kilkanaście nowych kierunków studiów, w tym m.in. psychologię, prawo i kierunek lekarski.

Małgorzata Kołpa ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam także w 2020 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Zmarła rektorka dr hab. Małgorzata Kołpa Źródło: FB - Akademia Tarnowska

Autorka 167 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, promotorka oraz recenzentka ponad stu prac licencjackich i magisterskich. Doświadczenie pielęgniarskie zdobywała na bloku operacyjnym oraz Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Działalność naukowa dr hab. Małgorzaty Kołpy obejmowała badania z obszaru zdrowia publicznego połączone z edukacją zdrowotną w zakresie kształtowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodzin. Była współautorką i realizatorką programu "Zdrowy Tarnowianin" na lata 2014-2017.

