Nie tylko Rzeszów. Trwają przedterminowe wybory w wielu miastach i gminach

W ponad 100 miastach i gminach w całej Polsce odbywają się dziś wybory lub referenda. W Rzeszowie mieszkańcy wybierają nowego prezydenta, a w Ustce, Drobinie, Bogatyni, Boguszowie-Gorcach, Ciężkowicach oraz Kątach Wrocławskich burmistrzów. Trwa cisza wyborcza.

W niedzielę o godzinie 7 w Rzeszowie rozpoczęły się przedterminowe wybory prezydenta miasta. Muszą odbyć się w związku z tym, że rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego po tym, jak przeszedł COVID-19.

O fotel prezydenta miasta rywalizują: Grzegorz Braun (KWW Grzegorz Braun-Konfederacja), Konrad Fijołek (KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa 2.0), Ewa Leniart (KWW Ewy Leniart Wspólny Dom Rzeszów) i Marcin Warchoł (KW Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc – dla Rzeszowa).

Uprawnionych do głosowania jest 147 889 wyborców. Głosowanie odbywa się w 100 lokalach wyborczych. Głosować będzie można do godziny 21. Udający się do lokali wyborczych powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

W związku z pandemią podczas głosowania obowiązują obostrzenia sanitarne. Wyborca przebywając na terenie lokalu wyborczego powinien mieć osłonięte maseczką usta i nos. Wyjątkiem jest uchylenie maseczki na prośbę komisji wyborczej podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

W każdym lokalu wyborczym znajdą się środki do dezynfekcji rąk. Na wyborców będą czekać zdezynfekowane długopisy. Lokale wyborcze będą regularnie wietrzone. Należy także pamiętać o obowiązku zachowywania dystansu półtora między osobami, zarówno w lokalu wyborczym, jak i podczas ewentualnego oczekiwania przed nim.

Pomorze

W Ustce (Pomorskie) rozpoczęły się w niedzielę rano przedterminowe wybory burmistrza. O stanowisko ubiega się sześciu kandydatów. Głosowanie potrwa do godziny 21. Przedterminowe wybory w Ustce zostały zarządzone w związku ze śmiercią dotychczasowego burmistrza Jacka Graczyka. Zmarł on nagle 21 października 2020 roku. Miał 67 lat. To była jego trzecia kadencja jako burmistrza Ustki.

Pierwotnie przedterminowe wybory miały odbyć się 17 stycznia, ale ze względu na sytuację epidemiczną były kilkakrotnie przekładane. Jak poinformowała przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Adela Nycz, głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem i bez żadnych zakłóceń. Odbywa się ono w siedmiu obwodowych komisjach wyborczych. Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie o godz. 7 i będą czynne do 21. Obowiązuje w nich reżim sanitarny.

Uprawnionych do głosowania jest 11 661 osób. Aby otrzymać kartę do głosowania, trzeba przedstawić komisji dokument tożsamości. Może to być np. dowód osobisty czy paszport. Nazwiska kandydatów na liście ułożone są w kolejności alfabetycznej. Można zagłosować tylko na jednego z nich. Aby głos był ważny, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku kandydata.

O stanowisko burmistrza Ustki ubiegają się: Adriana Cerkowska – Markiewicz (KWW Najlepszy Wybór dla Ustki), Andrzej Kuczun (KWW Andrzeja Kuczuna), Grzegorz Malinowski (KWW Grzegorza Malinowskiego), Jacek Maniszewski (KWW Jacka Maniszewskiego), Krzysztof Nałęcz (KWW Krzysztofa Nałęcza) i Piotr Wszółkowski (KWW Piotra Wszółkowskiego).

Dolny Śląsk

W Bogatyni, Boguszowie-Gorcach oraz w Kątach Wrocławskich rozpoczęły się w niedzielę przedterminowe wybory burmistrzów.

Mieszkańcy Bogatyni wybierają swojego burmistrza spośród sześciu kandydatów. O fotel włodarza tego miasta ubiegają się: Artur Bohdanowicz (bezpartyjny), Wojciech Dobrołowicz (PiS), Grzegorz Kina (należy do PO), Ireneusz Kropidłowski (bezpartyjny), Artur Oliasz (bezpartyjny) oraz Artur Sienkiewicz (bezpartyjny). Według informacji przekazanych w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, głosowanie na terenie gminy Bogatynia przebiega bez zakłóceń.

Poprzedni burmistrz Bogatyni Wojciech Błasiak zrezygnował z tej funkcji w sierpniu ub.r. Swoją decyzję ogłosił podczas sesji Rady Miasta Bogatynia, nie podając przyczyn.

W niedzielę burmistrza wybierają również mieszkańcy Boguszowa-Gorców. Tu o fotel włodarza miasta ubiega się czterech kandydatów: Marta Cinciała (Nowa Lewica), Sylwia Dąbrowska (bezpartyjna), Krzysztof Kumorek (bezpartyjny) – obecny zarządca komisaryczny w gminie, po odwołaniu poprzedniego burmistrza; oraz Roman Ludwiczuk (bezpartyjny).

Poprzedni burmistrza Boguszowa-Gorców Jacek C. został odwołany w referendum. C. jest oskarżony o korupcję, proces toczy się przed sądem okręgowym.

Przedterminowe wybory włodarza miasta rozpoczęły się też w Kątach Wrocławskich. Startuje w nich czterech kandydatów: Borys Błaut (bezpartyjny), Piotr Chmurzyński (PiS), Maciej Klimowicz (bezpartyjny) oraz Julian Żygadło (bezpartyjny).

Poprzedni burmistrz Kątów Wrocławskich Łukasz Z. został prawomocnie skazany na karę grzywny za nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym.

Mazowsze i Małopolska

Trwają ponowne, przedterminowe wybory burmistrza miasta i gminy Drobin. O stanowisko to ubiega się dwóch kandydatów z PiS i PSL. Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarto w niedzielę o godz. 7, a głosowanie potrwa do godz. 21.

Pierwszy raz przedterminowe wybory burmistrza miasta i gminy Drobin odbyły się we wrześniu 2020 r. Sąd uznał jednak, że wybory należy powtórzyć. Podstawą tej decyzji było przede wszystkim to, że przy siedmiu głosach, które zostały uznane za nieważne, ostateczna różnica, rozstrzygająca wówczas wynik, wyniosła dwa głosy.

Podobnie, jak poprzednio, w niedzielnych, ponownych, przedterminowych wyborach startują: 54-letni Grzegorz Szykulski z PiS, który w lipcu 2020 r. objął obowiązki burmistrza Drobina oraz 60-letni Krzysztof Wielec z PSL, radny powiatu płockiego.

Przedterminowe wybory burmistrza Drobina z września 2020 r. zarządzono w związku ze śmiercią pełniącego to stanowisko 43-letniego Andrzeja Samoraja z PSL, który trzy miesiące wcześniej – w czerwcu – zginął w wypadku podczas prac rolniczych. Śledztwo, które w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sierpcu, zostało umorzone.

W lutym tego roku, w wydanym zarządzeniu, wojewoda mazowiecki ogłosił, że w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Płocku z października 2020 r. i Sądu Apelacyjnego w Łodzi ze stycznia, wyznacza datę ponownych wyborów burmistrza Drobina na 11 kwietnia. Ze względu m.in. na trwającą pandemię koronawirusa termin ten był następnie dwukrotnie zmieniany – na 9 maja, a ostatecznie na 13 czerwca.

Burmistrza w w przedterminowych wyborach wybierają dziś też mieszkańcy Ciężkowic (małopolskie).

Wybierają wójtów

Przedterminowe wybory wójtów zorganizowano dziś w 12 gminach. Są to: Warlubie (kujawsko-pomorske), Lubań i Malczyce (dolnośląskie), Świdnica (lubuskie), Szydłowo (mazowieckie), Tarnowiec (podkarpackie), Tuczępy (świętokrzyskie), Dopiewo i Zaniemyśl (wielkopolskie), Wejherowo (pomorskie), Boleszkowice i Dobrzany (zachodniopomorskie).

