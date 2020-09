Porwany Tofik wrócił do właścicielki. "Sprawczyni usłyszała zarzut kradzieży"

Jak relacjonuje policja, chwilę po tym, jak 32-letnia właścicielka Tofika weszła do sklepu w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie), na parking przed budynkiem wjechał samochód osobowy. - Wysiadła z niego kobieta, podeszła do yorka, odpięła go ze smyczy, pośpiesznie wróciła ze zwierzątkiem do auta, a następnie odjechała w nieznanym kierunku – relacjonuje Alicja Pepłowska, oficer prasowa nidzickiej policji.